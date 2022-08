Matthew Hodge kiest voor Amerikaans avontuur: “Met dank aan Kim Clijsters en haar man Brian Lynch”

Vader Odell Hodge kwam als Amerikaanse profspeler jaren geleden in ons land. Zoon Matthew maakt nu de omgekeerde beweging. “Het is inderdaad gek (lacht). Papa is een Amerikaan in België. Ik ben een Belg die nu naar Amerika gaat. Ik ga dat trouwens samen doen met mijn broer Jayden (15). Het is wel de bedoeling dat we ook de Amerikaanse nationaliteit aanvragen. Gezien onze achtergrond kan dat vlotter verlopen. Papa is heel fier op ons dat we in zijn voetsporen treden, al studeerde hij door zijn afkomst in Virginia (Old Dominion, red.). Hij zou ons graag vergezeld hebben, maar mama is verknocht aan Vlaanderen (lacht).”