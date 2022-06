Matthew Bouckhuyt pakt nationale titel 100km in Zwevezele: “Ik wist al snel dat het mijn dag ging worden”

AtletiekAV Molenland heeft voor het eerst lange tijd opnieuw een Belgisch kampioen alle categorieën in zijn rangen en wat voor één. Matthew Bouckhuyt (39) heeft afgelopen zondag op sublieme wijze het Belgisch kampioenschap over 100km gewonnen. In heroïsche omstandigheden kwam hij in zijn thuisgemeente Zwevezele solo over de meet na 7u22. “Dit is zonder twijfel het mooiste moment uit mijn carrière”.

Het Belgisch kampioenschap over 100 kilometer is voor een gewone sterveling al een loopwedstrijd die tot de verbeelding spreekt. Als het daarbij dan ook nog van begin tot einde regent, dan is het pure heroïek. “Ik was voorbereid op slechte weersomstandigheden,” aldus Bouckhuyt. “Tijdens de voorbereiding heb ik getraind in alle mogelijk weersomstandigheden. De regen deerde me niet zo veel, maar ik was wel heel erg blij dat er heel weinig wind stond.”

Zo’n wedstrijd over 100 kilometer is fysiek maar zeker ook mentaal een heuse beproeving. “Dat klopt wel, maar om eerlijk te zijn is de wedstrijd een soort verlossing. Je hebt er weken, maanden naartoe gewerkt. Je hebt er zoveel tijd in gestopt en dan is daar eindelijk die wedstrijd. Tijdens de wedstrijd voelde ik al snel dat het mijn dag zou worden. De tactiek was om niet te snel te starten, om na 40km te evalueren en eventueel wat te versnellen. Aanvankelijk liet ik de medefavorieten wat weglopen tot ze zo’n vier tot vijf minuten voorsprong hadden. Het plan was om daarna het gat geleidelijk dicht te lopen en om rond kilometer 80 bij het kopgroepje aan te sluiten. Uiteindelijk ben ik een heel stuk vroeger komen aansluiten en ben ik van de tegenstand weggelopen.”

In eigen gemeente

De tegenstand was met atleten als David Liviau, gewezen Belgisch kampioen 100km, Vincent Siringo, Belgisch kampioen ultratrail en Yvan de Graeff, Belgisch kampioen 24u, zeker niet mals, maar toen Bouckhuyt hen voorbijliep kraakten ze één na één. Niet veel later gaven ze volledig verkrampt en verkleumd op “Da’s ergens normaal. Iedereen gaat voor de titel en als je dan voorbijgelopen wordt, dan wegen de omstandigheden en de geleverde inspanningen dubbel door. Vreemd genoeg was het voor mij mentaal het zwaarst toen ik alleen op kop liep.”

“Het feit dat het BK in mijn eigen gemeente Zwevezele georganiseerd werd, was een voordeel want er waren heel wat supporters langs het parcours om me aan te moedigen. Aan de andere kant is zo’n thuiswedstrijd ook wel een beetje een nadeel. Je kent het parcours op je duimpje en je weet ook ieder putje en elk moeilijk stuk tot op de centimeter liggen. Elke ronde denk je dan ‘verdorie daar heb je dat stuk weer’. Maar uiteindelijk maakte dat alles mijn titel nog extra mooi.”

Ambities

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het aandeel van mijn trainer Marc Vanderlinden is in deze titel. Ook de steun van mijn gezin is van onschatbare waarde. Ik werk fulltime, heb een gezin, geef atletiektraining, ... ik heb heel wat opofferingen moeten doen om dit te bereiken, maar het is het allemaal waard. Ik hoop nu te kunnen deelnemen aan het WK deze zomer en daarna start al de voorbereiding voor volgend jaar. In Rotterdam wil ik de marathon in 2u35 lopen en mijn ultieme droom is om de 100km onder de zeven uur uit te lopen,” besluit hij.