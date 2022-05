Matthé De Leyn trekt zonder stress naar PK in Adinkerke: “Kermiskoers waarbij een trui te winnen is”

WIELRENNEN NIEUWELINGENClubkampioen in Deerlijk, tweede in Staden, tweede in Edewalle. Matthé De Leyn was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar kon die lijn niet doortrekken. En dat door ziekte plus een val in Mons-en-Pévèle.

Zaterdag gaat de pion van EFC-L&R-AGS in Adinkerke zijn kans tijdens het West-Vlaams wegkampioenschap voor tweedejaarsnieuwelingen. Doordat Xander Scheldeman, tweede op het BK tijdrijden, en Louic Boussemaere met Isorex deelnemen aan de Vredeskoers in Tsjechië vallen twee kanshebbers weg. “Zonder hen wordt het een andere koers”, vermoedt Matthé De Leyn. “Siebe Bauwens is één van de favorieten. Net zoals Mauro Adyns, want in de sprint klopte hij Siebe al eens. Voor mij is ook Corneel Vanslembrouck te duchten. Hij is een goeie tijdrijder en zal de laatste twee ronden zeker iets proberen. Wout Hemeryck is een andere kanshebber.”

Ook de naam Matthé De Leyn siert een aantal favorietenlijstjes. Nochtans maakte hij vorige zondag in Gavere tijdens het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere niet zo’n sterke beurt. De Leyn klokte pas de 26ste chrono en gaf op kampioen Jasper Schoofs over 11,6 kilometer 1.41 toe. “Een mindere dag”, verklaart de renner uit Oostduinkerke die prestatie. “Het gaat minder goed dan bij het seizoenbegin. Na een val duurde het een tijd voor ik weer deftig kon trainen.”

Alles geblokkeerd

Eind maart moest De Leyn door ziekte even inbinden. Begin april sloeg hij tijdens de kasseikoers in Mons-en-Pévèle tegen de grond. “Niet op de kasseien”, verduidelijkt hij. “Toen ik probeerde op te schuiven in het peloton weken twee renners plots uit. Ze pakten me mee, ik ging tegen de grond. Ik had veel schaafwonden. Bovendien zat alles nadien vast. Ik ben vaak bij kinesiste Sabine De Leeuw geweest om mij te laten behandelen. Het duurde lang voor mijn lichaam van die val hersteld was. Een stuk langer dan aanvankelijk gedacht en gehoopt. Stilaan voel ik me beter.”

Net op tijd om in het PK een rol van betekenis te spelen? Zaterdagnamiddag (start 15.30 uur) zal dat duidelijk worden. “Ik kom niet met stress aan de start, want het PK is niet meer dan een kermiskoers waarin een trui te winnen valt”, besluit De Leyn. “Ik hoop dat er echt gekoerst wordt. Als er wat wind staat, kan het een pittige wedstrijd worden.”

