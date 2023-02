Matt Demets en KSV Oudenaarde halen bij Jong Essevee 4-0 op: “Gezien scenario een gewonnen punt”

voetbal jupiler pro league Thibo Somers (Cercle Brugge) kijkt uit naar de Brugse derby: “Al vijftien jaar lang is dat op leven en dood voor mij”

Derby in Brugge. Zondag is het weer zover. Door de Europese midweekopdracht tegen Benfica komt Club nu pas in derbymodus, maar bij Cercle zijn ze daar al van vorige vrijdag na de wedstrijd in Leuven aan begonnen. Zeker Thibo Somers, die door zijn familiegeschiedenis altijd nog net dat ietsje meer wil geven wanneer de tegenstander de stadsrivaal is. “We gaan voor de drie punten, wees maar zeker, want heel België weet ondertussen dat wij het iedereen lastig kunnen maken.”