Mats Sterkens (Lyra-Lierse) kijkt al uit naar eindronde: “We moeten dat goede gevoel vasthouden”

Voetbal tweede nationale BMaandag 2 mei wordt een spannende dag voor iedereen die Lyra-Lierse een warm hart toedraagt. Dan zal bekend worden wie de tegenstander(s) is/zijn van Lyra-Lierse in de eindronde. Maar voor het zo ver is, is er eerst nog een afsluitende competitiewedstrijd tegen Londerzeel. En laat dat nu net de tegenstander zijn die Lyra-Lierse in de heenronde het meeste pijn heeft gedaan. 4-1 werd het half december. Een steekje terug uitdelen, dan maar?

“Ja, tegen Londerzeel hebben we nog een rekening open staan, dat klopt”, weet Mats Sterkens. “Ik herinner me wel dat we in die wedstrijd Gaetan Lambreghts zijn verloren met een blessure, en ook dat een paar basisspelers geblesseerd en geschorst waren. Het waren niet de meest ideale omstandigheden waarin we die wedstrijd hebben afgewerkt. Uiteindelijk staan we nu wel 16 punten hoger dan Londerzeel in de rangschikking, maar ik vond het wel een goed voetballend elftal.”

Goed gevoel

Op het veld van Hoogstraten speelde Lyra-Lierse het voorbije weekend een meer dan degelijke partij. Bij de kampioen werd een 1-1-gelijkspel behaald. Dat was ook nodig, na wat er in Wijgmaal was gebeurd, en vooral, niet was gebeurd.

“In Hoogstraten waren we zelfs de betere ploeg en kregen we de betere kansen. We kwamen als morele winnaar uit dat ene duel, en dat was ook nodig. We moesten terug dat goede gevoel vinden. De uitslag van de laatste wedstrijd tegen Londerzeel is van ondergeschikt belang, maar belangrijk is wel dat we dat goede gevoel vasthouden en de goede lijn van in Hoogstraten doortrekken. Afgaan als een gieter mag tegen Londerzeel dus niet gebeuren.”

Oproep aan supporters

Na afloop van die laatste competitiewedstrijd kunnen jullie dan gaan uitkijken naar het resultaat van de loting op maandag. Moeilijk om daar nu al uitspraken over te doen, maar één ding is wel zeker: het zijn de beste ploegen uit tweede nationale die tegen elkaar uitkomen. “De eerste twee duels zijn met rechtstreekse uitschakeling. Thuis of uit uitgeloot worden kan dus van groot belang zijn. Daarom doe ik graag een oproep aan onze supporters: waar we ook voetballen, kom ons massaal aanmoedigen. Alleen zo kunnen we er een thuiswedstrijd van maken, en volgt na afloop een leuk feestje tijdens de eventuele busrit terug naar Lier/Berlaar. En anders maken we dat feestje gewoon in eigen stadion.”

