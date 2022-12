Mats Sterkens en Lyra-Lierse werken achterstand weg en knokken zich naar een voorsprong, maar kunnen die niet vasthouden: “Toch wel een dubbel gevoel”

voetbal tweede nationale BLimburg boven in tweede nationale B. Dat heeft Lyra-Lierse ten dele mogen, of moeten ervaren. Uiteindelijk kaapten de Pallieters wel een (verdiend) punt weg, maar toch bleven ze met een dubbel gevoel achter. Er was de 1-0-achterstand, er was ook de 1-2-voorsprong (na doelpunten van Haenen, die een vrije trap van Schaessens in doel devieerde) en een penaltygoal van Kil na handspel. Als je dan uiteindelijk met een punt vrede moet nemen, nadat je acht minuten eerder met een mannetje meer komt te staan, blijf je met dat dubbele gevoel achter.

Met dat gevoel zat ook doelman Mats Sterkens, maar hij had dan ook weer redenen om op de borst te kloppen, na tal van puike reddingen op pogingen van de lokale aanvallers. “Ja, het is dit seizoen ook al wel eens anders geweest”, blijft Sterkens eerlijk. “Ik heb een moeilijke seizoenstart gehad, maar nu ben ik mijn vertrouwde niveau aan het terugvinden, en dat is goed. Dan doet het wel eens deugd dat je met dergelijke goede reddingen kan uitpakken en de ploeg kan helpen om punten te pakken. Alleen is het jammer dat we uiteindelijk maar één puntje pakken. Daar zijn we niet zoveel mee, en zo zit je toch met een dubbel gevoel. Maar goed, vooraf hadden we hier wellicht voor getekend.”

Terechte uitslag

Winnen kon, verliezen ook. Dan is een gelijkspel billijk, toch? “Ja, misschien is het wel een terechte uitslag. Hadden we deze wedstrijd gewonnen, zou het niet gestolen geweest zijn, vind ik. We hebben zeker onze kansen gehad. We moesten het zonder Peffer stellen, die de voorbije week ziek is geweest. Met Jason Adesanya en Jiri Struijf hebben we voldoende kwaliteiten om dat op te vangen. Ik vind dan ook dat we geen onaardige wedstrijd hebben gespeeld. Belisia is een ploeg met veel aanvalslust, met veel diepgang en snelheid. Een goed resultaat pakken in Bilzen is niet de makkelijkste opdracht van het seizoen.”

Kerstmis is in aantocht, maar eerst nog die leuke Antwerpse derby tegen Turnhout op de laatste wedstrijddag van het jaar. “Ja, als we die kalkoen lekker willen laten smaken, zullen we de drie punten moeten pakken. Zo behouden we aansluiting met de kopgroep. Het zal zonder Matthias Nys zijn, die geel pakte. En Gianni Vets kreeg een schoen op zijn voet geplant, zijn tenen zagen mooi blauw.” (lacht)

Belisia Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeeck, Paulus, Ernens, La Mantia, Nelissen, Wijnen, Lathouwers, Haenen, Wagemans, Martin Suarez.

Lyra-Lierse: Sterken, Struijf (80' Peffer), Vets, Van Goylen, Kil, Adesanya, Lambreghts, Schils, Nys (88' Hendrickx), Schaessens, Volant.

Doelpunten: 55' Martin Suarez (1-0), 70' Haenen (1-1, own-goal), 74' Kil (1-2, pen.), 84' Ernens (2-2).

Geel: Lathouwers, Wagemans, Vets, Schils, Nys.

Rood: 76' Wijnen (2x geel).

