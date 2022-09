Mats Omloop wint tot eigen verrassing witte trui in Beker van België: “In finale nooit mee bezig geweest”

Guillaume Van Keirsbulck loodst Lionel Taminiaux naar zege in Zwevezele Koers, maar zit steeds zonder contract: “Sta er wel beter voor dan twee jaar terug”

West-Vlaamse hattrick voor Alpecin-Deceuninck! Na Dries De Bondt dinsdag in Vichte en Jasper Philipsen woensdagg in Lichtervelde was het in Zwevezele de beurt aan Lionel Taminiaux. In een sprint met een elitegroep was de 26-jarige Waal sneller dan Cees Bol en Stan Van Tricht.

23 september