Mats Heyvaert en HO Wolvertem Merchtem voor verplaatsing naar leider Tempo Overijse: “We gaan ons niet op voorhand gewonnen geven”

“Met Overijse treffen we natuurlijk de ploeg die er op dit moment met kop en schouders bovenuit steekt”, opent Heyvaert. “Nog geen enkel punt laten liggen, veel goals gemaakt. Evident zal het dus zeker niet worden om daar iets te gaan rapen. Dat wil echter niet zeggen dat we ons op voorhand gewonnen geven, integendeel. Ook wij zijn best goed bezig met vier ongeslagen wedstrijden op een rij waarin we acht punten wisten te rapen. Die ongeslagen reeks willen we graag ook in Overijse doortrekken, of het nu met één punt is of met drie punten. Ik kijk er alvast hard naar uit, want het is ook gewoon een mooie accommodatie om te spelen.”

Offensief te weinig

“De laatste twee wedstrijden eindigen telkens op een brilscore. Als je het op offensief vlak bekijkt, hebben we zowel tegen Eppegem als de week voordien op Roeselare te weinig gebracht. Zowel in het ontwikkelen van kansen als de laatste pass, die te vaak ontbrak. Willen we op Overijse iets rapen, zal dat veel beter moeten. Al hebben we dit seizoen ook al in twee matchen drie keer gescoord, dus we weten dat we het zeker kunnen. Op defensief vlak kunnen we zeggen dat we er organisatorisch staan, met die twee clean sheets op rij. Dat is dan weer iets positiefs dat we kunnen meenemen naar komend weekend en ook de weken nadien.”

Linkerkolom

“Met die acht of vijftien kunnen we wat mij betreft spreken van een geslaagde start”, blikt Heyvaert nog even terug. “Die moeten we nu ook zien door te trekken. We staan nu zesde en daar zouden we op het einde van het seizoen ook nog heel graag staan. Of toch zeker in die linkerkolom. Het puntengemiddelde dat we tot nu toe hebben behaald, zal ook nodig zijn om die plaats op het einde van de rit te kunnen opeisen. Constant blijven presteren is dan ook de boodschap.”

Dat ik haast niet meer weg te denken ben uit de ploeg is leuk om te horen, maar geen garantie”, blijft het nuchter bij de nog altijd maar 22-jarige verdediger. “Ik speelde tot dusver dan wel elke minuut, ik moet er ook week na week hard voor werken. Zowel op training als tijdens de wedstrijden. Cadeau krijg je het hier niet. Als dat harde werken dan ook loont, geeft dat wel veel voldoening.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA