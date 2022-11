Mats Heyvaert en HO Wolvertem Merchtem voor komst van subtopper Anzegem: “Zij zitten in een goede flow, maar wij ook”

Zaterdagavond is relatief want de match tussen de fusieclub en de West-Vlamingen gaat al van start om 17u: “Dat is even aanpassen voor ons want we zijn gewoon om onze thuismatchen op zondagnamiddag te spelen. Maar aangezien de Rode Duivels dan spelen, zou er toch niet veel volk komen. Dus we kijken er wel naar uit om ook eens zaterdagavond in eigen huis te kunnen uitkomen.”

“Met Anzegem treffen we inderdaad een stevige tegenstander”, gaat de centrale verdediger voort. “Zij staan vierde met zes eenheden meer. Het is een volledig andere ploeg dan vorig jaar, toen ze eerder onderin stonden. Nu hebben ze veel nieuwe namen en ook meer kwaliteit in de ploeg heb ik me laten vertellen. Het zal dus een uitdaging worden voor ons om tegen hen iets te rapen, maar als wij winnen, komen we wel op slechts drie punten. En ook mogelijks een plaats in of rond de top-zes. Dat is en blijft nog altijd de doelstelling.”

Goed bezig

“Momenteel zijn we opgerukt naar plaats acht door die puike zes op zes, maar dat hoeft dus zeker geen eindpunt te zijn. Van die zes op zes willen we graag een negen op negen maken. Kortom, een reeksje neerzetten. En als dat dan ook voor een sprong in het klassement zorgt, is dat eens zo mooi. Want als je eind november kan zeggen dat je rond plaats zes staat, kan je wel stellen dat je goed bezig bent.”

Constanter bezig

“Het was vooral ook goed voor het vertrouwen dat we die winstmatch tegen periodekampioen Voorde vorig week konden doortrekken in en tegen Rumbeke”, blikt Heyvaert nog even terug. “In het verleden wisselden goede en slechte momenten zich nog te vaak af. Op dat vlak zijn we dus al wat constanter bezig. Die lijn moeten we de komende weken dan ook zien door te trekken. Zeker als je weet dat we van de vier resterende matchen dit jaar er nog drie voor eigen volk afwerken. Daar hebben we al het meeste van onze punten behaald. En in deze reeks winnen ploegen ook gewoon vaker thuis dan uit.”

“Op dat vlak ziet het er dus goed uit, maar we gaan Anzegem zeker niet onderschatten. Zij zitten in een goede flow, maar wij ook. Zij zullen willen winnen en wij zijn met niets anders dan de drie punten tevreden. Ik verwacht dan ook een intense pot voetbal en kijk er nu al naar uit.”