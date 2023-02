Mats Heyvaert en HO Wolvertem Merchtem boeken eerste driepunter in 2023: “Manier waarop was dit weekend van ondergeschikt belang”

“We begonnen goed aan de partij”, opent de centrale verdediger. “Wat resulteerde in die vroege 1-0, maar we lieten hen al even snel tegenscoren. Nadat een speler van Grotenberge mij duwde in de zestien, kon Remko de 2-1 maken. Maar opnieuw lieten we ons al te makkelijk doen waardoor zij op 2-2 kwamen. Zo gingen we niet met de score die we verdienden rusten, maar wel met het gevoel dat we de betere ploeg waren.”

“Na de pauze moet ik toegeven dat het voetbal dat we brachten minder was. Niet dat zij veel kansen hadden, want op zich stond ons blok er buiten die twee tegengoals de ganse match. Zij vielen dan nog met tien waardoor we nog meer gingen drukken. Helemaal op het einde kregen we dan toch nog loon naar werken. De ontlading was dan ook heel groot binnen de groep.”

“Zeker omdat het toch al een beetje van te moeten was voor ons na die mindere reeks na Nieuwjaar”, weet Heyvaert maar al te goed. “En ook tegen een concurrent en die wil je toch altijd op afstand houden. Enkele van hun spelers gaven achteraf ook toe dat we terecht wonnen. De manier waarop was dit weekend misschien eerder bijzaak, maar we wonnen wel.”

“En dat voor het eerst in 2023 inderdaad. Iets wat mij betreft al veel eerder had kunnen en ook wel moeten gebeuren. Die vele gelijke spelen en nederlagen tot dusver hadden evengoed ook driepunters kunnen zijn. Nu gelukkig dus wel waardoor we met een goed gevoel die korte break van een weekend zonder competitievoetbal intrekken. Om dan over twee weken op Wervik hopelijk opnieuw te kunnen zegevieren. Hopelijk zijn we dan vertrokken voor een reeksje in deze derde periode, de start was alvast goed.”

De 22-jarige Heyvaert liet tot slot nog weten te schermen met nog wat aanbiedingen van andere clubs waardoor hij nog niet zeker is of hij komend seizoen zijn derde jaar bij de fusieclub ingaat.

HO Wolvertem Merchtem: Deloose, Schoukens, Willems, Daels, Baudewyns (75’ Van Ransbeeck), Vandevoorde, Mpati, Heyvaert, Quansah, Saikou (72’ Eliko Eyenga), Perrault.

Elene-Grotenberge: Engelbinck, De Vriese, De Roover (9’ Van Der Sypt), Merckaert (84’ Güngör), Vanhoolandt (90’ Cocquyt), Hellinckx, Mertens, Tack, Denis, Martens, Vermeer.

Doelpunten: 9’ Quansah (1-0), 14’ Vermeer (1-1), 22’ Baudewyns (2-1, pen.), 24’ Martens (2-2), 90’ Eliko Eyenga (3-2).

Geel: Van Der Sypt, Heyvaert, Denis, Quansah.

Rood: 64’ Denis (G, 2x geel).



