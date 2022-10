Mats De Bauw en Ninove slikken in slotminuten thuisnederlaag tegen Knokke: “Dit smaakt heel zuur”

Voetbal Eerste nationaleKVK Ninove is er niet in geslaagd om de goede lijn van de overwinning op het veld van Dessel door te trekken. Na een gesloten match waarin de kansen op één hand te tellen waren, beten de jongens van coach Haydock in de ultieme slotfase nog in het zand tegen Knokke. Een magistrale vrije trap van Mariën deed de groenhemden de das om.

Met de terugkeer van De Backer verdween kapitein De Wannemaeker naar de bank voor de belangrijke confrontatie tegen Knokke. Belofte Nzembele behield zijn basisstek en ook Grancea mocht na zijn blessureleed opnieuw van bij de aftrap opdraven. Spannend was het niet meteen op De Kloppers. De kansen waren schaars in een match met veel duelkracht en middenveldspel.

“Het was vooral een evenwichtige wedstrijd waarin we eigenlijk nooit het gevoel hadden dat we zouden verliezen en toch gebeurde het”, opende flankverdediger Mats De Bauw zijn relaas. “We komen op achterstand nadat een slechte voorzet van Knokke en een slechte deviatie van hun spits toch in de goede voet beland. Gelukkig slagen we erin vrijwel meteen tegen de prikken na een bal in de kluts via Nzembele. We leken beide op weg naar een puntendeling tot we net voor affluiten een domme vrije trap weggeven en Mariën die heerlijk en onhoudbaar binnentrapt.”

Ontgoocheling

De ontgoocheling bij de Ninovieters was dan ook van de gezichten af te lezen na afloop. De jongens van Haydock verdienden de nederlaag immers niet en staan voor een loodzwaar drieluik met matchen tegen ploegen uit de top vijf van het klassement. Om te beginnen trekt Ninove volgende week naar leider Patro Eisden en nadien wachten kleppers als Luik en La Louvière. “Daarom dat we ook wisten dat het belangrijk was om de drie punten tegen Knokke thuis te houden. Ook met een puntendeling hadden we nog kunnen leven. Dan hadden we Knokke tenminste op vier punten gehouden. Nu naderen ze in het klassement en moeten we de komende wedstrijden wel eens trachten te stunten”, aldus De Bauw.

Hij benadrukt dat zijn ploeg vooral match per match moet bekijken en er alles moet aan doen om de plek in de middenmoot vast te houden. “Het is niet omdat we op een zure manier verliezen dat we nu moeten panikeren. We hebben inmiddels al getoond dat we dit niveau aankunnen, maar het is duidelijk dat we elke match top moeten zijn.”