Matisse Wils, finalist op BK jeugd bij de 15-jarigen : “Volgend seizoen richten op de ITF-junioren”

Op Forest Hills werkte Matisse Wils, zoon van ex-profvoetballer Stef, zich in de eindstrijd op de eindronde van het Belgian Junior Circuit bij de jongens 15. Wils is aan zijn tweede jaar bezig aan het Topsportcentrum van Wilrijk. “Vanaf volgend jaar wil ik punten sprokkelen op het ITF-juniorencircuit”, aldus Wils, wiens forehand stevige schade kan aanrichten.

Dankzij een ijzersterk jaar 2020 kreeg de nu 15-jarige Matisse Wils uit Vosselaar de kans om het Wilrijkse Topsportcentrum te vervoegen. Wils, aangesloten bij het Turnhoutse TTV, greep die kans met beide handen. “Ik won twee jaar geleden het Belgian Junior Circuit-toernooi van Lovanium vanuit de kwalificaties en geraakte op het BK bij de jongens 13 tot in finale”, aldus Wils. “Ik stond toen zelf wat verbaasd van die prestaties. De selectie voor het Topsportcentrum kwam op het perfecte moment. Ik was goed bezig en vond er ook mijn coach Harrie Schouten terug.”

Twee jaar geleden versloeg Wils op het BK in halve finale de sterke Waal Ethan Dasset in halve finale, zaterdag deed hij dat nog eens over: 6-4, 7-5. “Ethan is in onze leeftijdscategorie toch één van de betere spelers”, aldus Wils. “Ik heb in die matchen niets te verliezen en blijkbaar kan ik dan altijd wat meer.”

Sterke forehand

Op de bank zag Tennis Vlaanderen-coach Ronald Wind, die samen met Schouten de jongeren tot 16 jaar onder zijn hoede heeft, dat het goed was. “Matisse kan heel dominant tennissen”, aldus Wind. “Hij heeft een stevige armversnelling en zeker op forehand en bij de service kan dat de opponent pijn doen.”

“Die forehand is inderdaad een wapen”, grijnst Wils. “Aan mijn tweede service wil ik nog wel werken. Die moet dwingender. Volgend jaar is het mijn doel om veel op het ITF-juniorencircuit actief te zijn. Dit jaar deed ik er mijn eerste ervaringen op. Het niveau ligt er hoog. Einde volgend jaar mikken op een plaats tussen nummer 500 en 750 bij de ITF-junioren lijkt me een gezonde ambitie.”

Het BK winnen lukte voor Wils zondag net niet. In finale moest hij met 6-2, 3-6, 6-2 de titel laten aan de stevige West-Vlaming Nand Vandepoele.

Geen voetbal, wel tennis

Sport zit bij de familie Wils in de genen. Papa Stef was profvoetballer bij onder meer Cercle Brugge, Westerlo, Gent en Lierse en is momenteel beloftencoach van Antwerp. “Op jonge leeftijd was het mijn bedoeling om in de voetsporen van papa te treden, maar mijn voorkeur ging al snel naar tennis”, besluit Wils. “Papa heeft mij daar altijd in gesteund. Als hij kan komt hij kijken, maar zijn drukke agenda laat dat natuurlijk niet altijd toe.”