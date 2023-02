Matisse Thuys en Rupel Boom boeken zege van de hoop bij hekkensluiter Mandel United (1-2): “Een stap in de goede richting”

Rupel Boom deed wat het moest doen op bezoek bij rode lantaarn Mandel United, winnen. Na de vroege openingsgoal van Buyl klom de thuisploeg nog wel op gelijke hoogte, maar Matisse Thuys zette de Steenbakkers op slag van rust opnieuw op voorsprong. Die 1-2 volstond, ondanks een resem kansen op een hogere score, voor de zege. Al was het uiteindelijk op het nippertje, want helemaal in het slot trof Mandel immers nog de lat.

“We wisten wat ons te doen stond”, aldus matchwinnaar Thuys. “We hadden onze opstelling aangepast met de intentie om Mandel van bij de aftrap bij de keel te grijpen. Dat lukte en de drang naar voren resulteerde al vroeg in de 0-1. Daarna kenden we even een terugval, maar dat is ook niet abnormaal. Gelukkig herstelden we ons nog vrij vlot en konden we alsnog de rust in met een voorsprong.”

Weerbaarheid

“De gelijkmaker? Dat was opnieuw een tik, maar onze mentale weerbaarheid was een onderwerp van discussie afgelopen week. Al te vaak dit seizoen gingen de kopjes naar beneden bij een tegenslag en die negatieve trend moesten we snel ombuigen. We hadden de boodschap begrepen. We reageerden als groep en dat zullen we in de resterende wedstrijden van het seizoen moeten blijven doen. De kwaliteit is er, maar we moeten meer als een geheel denken. In dat opzicht waren onze prestatie en het resultaat een stap in de goede richting.”

Bal op de lat

“Eigenlijk hadden we die wedstrijd met 1-4 of 1-5 over de streep moeten trekken, want de kansen waren er. Het bleef echter bij die kleine marge en dan blijft het spannend tot het eind. Ei zo na liep het nog slecht af met die bal van Mandel tegen het kader, maar gelukkig werden we van die tegenslag gespaard.”

“Dat we wel pech hebben dat Hoogstraten een punt pakte bij leider Patro (1-1 red.)? Daar moeten we op dit moment geen rekening mee houden. Wij mogen nu even genieten van deze belangrijke driepunter en de manier waarop de zege tot stand kwam, maar vanaf morgen moet de focus op de komst van FC Luik. Een moeilijke wedstrijd, maar waarom zouden we niet kunnen stunten? We moeten vooral geloven in eigen kunnen.”