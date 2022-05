Matisse Samoise en AA Gent zetten puntjes op de i: “We willen absoluut play-off 2 winnen”

“Ik kreeg voor de wedstrijd de vraag of we al in vakantiemodus zaten. Dat heb ik uiteraard meegenomen naar de kleedkamer om als extra motivatie te gebruiken”, opende Peter Balette achteraf.

“Er werd steeds maar gezegd dat we voor niets meer speelden en we met de beker op zak geen goesting meer hadden om iets te doen in play-off 2. We wilden absoluut bewijzen dat dat absoluut niet waar was”, viel Matisse Samoise het discours van z’n (interim) coach bij. “We hebben ons eergevoel en willen absoluut play-off 2 winnen. We zijn dat ook verplicht aan de competitie. Je kan niet zomaar in een match stappen met de bedoeling om het rustig aan te doen. Dat gaat niet. Ik geloof dat we het bewezen hebben door een 1-0-achterstand nog om te buigen in die 1-3-overwinning. Zeker op Charleroi is dat niet makkelijk.”