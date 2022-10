Matisse Samoise begrijpt supporters AA Gent: “De meesten hebben hiervoor vakantie moeten nemen”

De druk van Union was wel lovenswaardig. “We kwamen er niet goed onderuit. Het was zeker niet goed bij ons, maar Union heeft opnieuw een sterke ploeg dit jaar. Even goed of misschien zelfs beter dan vorig jaar.”

Sterk Union of niet, de supporters waren ‘not amused’ met wat hun AA Gent op de mat legde. Na de 1-0 volgden al heel wat vuurpijlen uit het vak van de talrijk opgekomen Buffalo’s. “Het is normaal dat ze gefrustreerd zijn. De meesten hebben vakantie moeten nemen om hier op een woensdagavond zo vroeg te kunnen zijn. Dat is niet evident. Uiteraard zien ze daar dan graag een overwinning voor in de plaats. Maar het is niet zo dat we ons best niet doen. Wat we hen gezegd hebben? Moest ik de oplossing weten, zou het op het veld ook beter gaan, maar dat is niet het geval.”