Matisse Bergiers hoopt met KVK Tienen een eerste keer aan het feest te zijn op bezoek bij ex-club Rupel Boom: “De individuele fouten moeten eruit”

Het was even slikken vorige week, hoe KVK Tienen in het eigen Bergéstadion op sommige momenten helemaal tureluurs werd getikt door de jonge garde van AA Gent. Hoe we die 0-4-bolwassing moeten inschatten, zal de komende weken wel duidelijk worden. Intussen doen de Suikerjongens er goed aan om hun eerste driepunter te pakken op het veld van Rupel Boom.

Rupel Boom is natuurlijk geen onbekende zoals Jong AA Gent dat was, want vorig seizoen al een rechtstreekse concurrent voor het behoud in eerste nationale. En ook de ex-ploeg van Matisse Bergiers, die in Tienen meteen zijn basisplaats lijkt te pakken te hebben als vervanger van Alexander Vos. “Iemand als Jochmans is momenteel nog geblesseerd, dus het is niet zo dat ik al zeker ben van dat plaatsje centraal achterin aan de zijde van kapitein Meeus”, houdt de nieuwkomer de voetjes op de grond. “Maar ik heb me alleszins goed kunnen integreren in de groep en ons spel met zorgvuldig uitvoetballen ligt me wel als ex-speler van Anderlecht (knipoogt). Alleen die positie links centraal is een beetje wennen omdat ik van nature rechtsvoetig ben. Maar op zich mag dat geen problemen geven want in mijn jeugdjaren werd er nogal fel gehamerd op tweevoetigheid.”

RSC Anderlecht

“Ik ben echt wel dankbaar voor die jaren in Anderlecht en de opleiding die ik er genoten heb”, vervolgt Bergiers. “Natuurlijk had ik graag doorgebroken in de eerste ploeg, maar het bleef bij trainen met de A-kern. Ach, in Anderlecht zit zoveel talent, als je weet dat ik samenspeelde met gasten als Jérémy Doku en Roméo Lavia die nu voor zijn doorbraak staat in de Premier League. Je moet echt wel presteren en er staan als je de kansen krijgt en dat is niet iedereen gegeven. Zelf ben ik daarop naar Rupel Boom verkast en daar heb ik na het verloren coronajaar vorig seizoen quasi alle wedstrijden gespeeld centraal achterin.”

Individuele fouten

Komende zaterdag kijkt hij zijn ex-club al een eerste keer in de ogen in het nog prille seizoen ‘22-’23. “Het wordt sowieso een speciale match voor mij, al blijven er bij hen nog maar een vijftal jongens over waarmee ik zelf samenspeelde”, klinkt het. “Maar ze zijn nog op zoek naar hun eerste punten, dus het zijn wedstrijden die we koste wat kost moeten proberen te winnen. Maar goed, in principe gaan we elke week opnieuw voor de volle buit. Ik ben en blijf er ook van overtuigd dat we iedereen in deze reeks aankunnen, ook al verloren we dan met duidelijke cijfers van Gent. Ik ken het niveau van de reserveploegen van eerste klasse, dus verrast was ik allerminst. Gent is een team dat altijd in de top vijf eindigde de voorbije jaren, dat zegt genoeg. Alleen op fysiek vlak en qua duelkracht kwamen ze misschien iets beter uit de verf dan ik vooraf had ingeschat. Maar wij moeten vooral die individuele fouten zien te vermijden, zoals ik er zelf ook eentje maakte bij de vierde goal. Slagen we daarin, dan zie ik ons wel snel een sprongetje maken in het klassement. Hopelijk kunnen we zaterdag al één en ander rechtzetten.”