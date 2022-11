Matisse Bergiers en KVK Tienen willen scalp van rechtstreekse concurrent: “Ninove moet ons beter liggen dan beloftenteams in deze reeks”

In Tienen werd voor het seizoen sowieso gehoopt om aansluiting te vinden met de linkerkolom of op z’n minst een plekje in de buurt van de top tien. Met een voorlopige veertiende plaats is er dus werk aan de winkel. “Antwerp was natuurlijk een teleurstellende wedstrijd, niet in het minst omdat we in de slotfase nog die puntendeling uit handen gaven”, beseft Matisse Bergiers. “Maar offensief kwamen we minder uit de verf dan vooraf gehoopt. We hebben gewoon te weinig gevoetbald van achteruit. Het feit dat Naudts heel snel uitviel had daar zeker mee te maken, want hij is elke match opnieuw een dankbaar aanspeelpunt en een harde werker. Op dit moment is hij nog altijd geblesseerd, al recupereren we wel Claes voorin. Maar goed, Ninove wordt weer iets helemaal anders. Blijkbaar liggen die jonge gasten ons niet zo goed gezien de 1 op 9. Deze zaterdag zal het er wellicht iets fysieker aan toegaan en worden de duels een belangrijk aandachtspunt.”

Extra motivatie

“Ninove is bovenal een tegenstander die onder ons gerangschikt staat en dat willen we graag zo houden”, gaat de verdediger verder. “We gaan voluit voor de zege, dat staat vast. Met de broers Polizzi spelen we er nu twee goede vrienden van mij warmee ik samenspeelde bij Rupel Boom. Het blije weerzien houden we wel voor na de match, maar het zorgt wel voor extra motivatie. Nu, ik denk dat we sowieso met het nodige vertrouwen naar ginder kunnen afreizen, want we hebben echt wel stappen gezet als team. Ik bedoel maar, het is geen toeval dat we tegenwoordig zo weinig kansen weggeven op negentig minuten tijd.”

Solide indruk

Die stijgende vormcurve is ook duidelijk merkbaar bij Bergiers, die de laatste tijd een sterke indruk maakt achterin. “Ik voel me fysiek uitstekend in mijn vel en ook met de Tiense spelersgroep klikt het heel goed. Zo is Matterne ondertussen een goede vriend geworden en dat zie je terug tussen de lijnen op die linkerkant. In de seizoensaanhef moest ik nog wennen aan mijn nieuwe positie en stond ons blok nog niet zo goed als dat nu het geval is. Hopelijk worden we daar in Ninove opnieuw voor beloond.”