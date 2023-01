Matisse Bergiers en KVK Tienen trekken vol vertrouwen naar Jong AA Gent: “Meer stabiliteit en maturiteit dan in aanvangsfase van het seizoen”

Met een reeksje dat ondertussen drie opeenvolgende zeges lang is, is er aan vertrouwen geen gebrek bij de Suikerploeg. Neen, op een pijnlijke nederlaag zal het ditmaal wellicht niet uitdraaien. “Met die verwachting mag je nooit aan een wedstrijd starten, dus dat zullen we ook zeker nu niet doen”, knipoogt Matisse Bergiers. “Pas op, dit Gent is en blijft een sterke ploeg, welke namen er zaterdagavond ook aan de aftrap verschijnen. Maar of Fofana en Salah nu van de partij zullen zijn of niet, daar houden we ons echt niet mee bezig. We willen zoals elke week een goede prestatie leveren tussen de lijnen en wie weet zit er dan zelfs een nieuwe driepunter in. We hoeven alleszins van niemand schrik te hebben, dat hebben we de afgelopen weken wel genoeg bewezen.”