Matisse Arys pakt eerste zege en nadert in Cycling Vlaanderen CX Challenge tot op vier punten van de leiding

In het regionale veldritcircuit haalde Matisse Arys al enkele toptienplaatsen. In Knesselare mocht hij als derde het podium op. Bewust koos hij zaterdag voor de cross in Alsemberg en niet voor de UCI-veldrit in Ruddervoorde, dicht bij de deur. Hij zag zijn kans schoon om in Alsemberg een mooi resultaat te halen. “Eigenlijk was het een vrij trage wedstrijd”, vindt de renner van KVC Noordzeemeeuw. “Na elke versnelling viel het altijd stil. In de vijfde van zeven ronden trok Ibe Dhondt het tempo op. Samen met Fabian Maes ging ik mee en raakten we met drie voorop. Meteen trok ik door en raakte ik alleen voorop. Elke woensdag train ik met Ibe Dhondt bij Rudi Van de Sompel in Kruiskerke. Ik ben zeker dat hij, toen ik alleen voorop reed, wat afstopte. In de laatste twee ronden steeg mijn hartslag tot 195. Ik zat echt tegen mijn limiet, maar hield vol tot de streep.”

Vlaamse titel

Voor Arys, zoon van RFC Knokke-manager Kristof, is het de eerste zege sinds zijn passage bij de miniemen. “Het is leuk om eens te kunnen winnen. Dit doet heel veel deugd”, glundert Matisse Arys. “Door die overwinning in Alsemberg nader ik in de tussenstand van de Cycling Vlaanderen CX Challenge tot op vier punten van leider Stan Van Grieken, die zaterdag in Ruddervoorde derde werd. Stan is echt wel een goeie veldrijder. Inzake aantal manches van die CX Challenge staan we sinds zaterdag gelijk. Voorlopig is de eindzege in dat klassement nog geen doel, maar misschien wordt dat in de loop van het seizoen een ambitie.”

De eindwinnaar van de Cycling Vlaanderen CX Challenge wordt gehuldigd als Vlaams kampioen. Pakt Arys de titel, dan mag hij in het seizoen 2023-24 de Vlaamse leeuwentrui dragen. Zaterdag rijdt hij in Rijkevorsel de volgende manche. In dat regelmatigheidscriterium staan nog vijftien wedstrijden op de kalender. Op 11 november zal hij in Niel zijn eerste UCI-veldrit van het seizoen afwerken.