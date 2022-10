Matis De Meijts rijdt volgend jaar voor Urbano-Vulsteke: “Transfer was in geen tijd rond”

Als tweedejaars bij de juniores kan Matis De Meijts terugblikken op een geslaagde campagne. De Herfelingenaar won drie koersen en stond daarnaast nog een aantal keren op het podium. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de zoektocht naar een ploeg voor volgend seizoen niet lang duurde. Als belofte zal hij de kleuren van Urbano-Vulsteke verdedigen.

Wat heeft Matis De Meijts kunnen overtuigen om volgend jaar als belofte voor Urbano-Vulsteke te kiezen? Het antwoord is meervoudig. “Meerdere renners uit de buurt komen al voor de ploeg uit. Ik denk aan Arne Van Cauwenberghe en Lars Craps. Mijn trainingsmaat Leon Taillieu kiest ook voor het team. Dit seizoen kwam ik voor EFC L&R HGS uit. Pas eind september heb ik voor het eerst contact opgenomen met de ploegleiding van Urbano-Vulsteke. Dat gebeurde aanvankelijk via een tussenpersoon. Mijn toekomstige ploeg heeft het voorbije seizoen toch mooie resultaten kunnen voorleggen. Ze werken bovendien een mooie programma af. Als je de optelsom maakt, is het niet verwonderlijk dat de transfer in geen tijd rond was.”

Goed seizoen

Matis De Meijts kan terugblikken op een geslaagd seizoen. “Ik ben tevreden over de voorbije maanden. Soms nam ik al eens een verkeerde beslissing of soms moest ik eens met pech afrekenen. Toch is de balans positief. Ik won in Tollembeek, Duisburg en Mettet. Ik denk dat heel wat juniores het met minder moeten stellen. Het is voor mij ook niet eenvoudig om te winnen, aangezien ik hoegenaamd niet over een sprint beschik. Ik moet dus solo over de finish rijden. In die drie koersen lukte dat. Daarnaast haalde ik ook nog enkele keren het podium.”

Programma

Het seizoen van Matis De Meijts zit er nog niet helemaal op. “Ik had graag nog volgend wekeend La Philippe Gilbert gereden, maar de ploegleiding selecteerde me niet voor deze Luikse tweedaagse. De reden waarom ik niet geselecteerd werd, ken ik niet. In de plaats werk ik nog twee leuke kermiskoersen af. Na de wedstrijden in Ploegsteert en Lendelede mag ik twee tot drie weken rust nemen, vooraleer weer op te bouwen naar volgend seizoen toe.”