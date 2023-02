Matijs Van Strijthem heeft punt gezet achter knap pisteseizoen: “Brons in de keirin was een hoogtepunt”

Wielrennen junioresHet pisteseizoen loopt op zijn einde. Het is tijd om evaluaties te maken. Voor Matijs Van Strijthem ziet dat tussentijdse rapport er prima uit. Als eerstejaars bij de juniores kon hij in alle kampioenschappen mee zijn stempel drukken. Het leverde hem een bronzen medaille op in de keirin. Nu wordt de focus weer verlegd naar de weg.

Matijs Van Stijthem is tevreden over de voorbije maanden. “Ik heb inderdaad aan alle kampioenschappen deelgenomen. Het brons in de keirin was een hoogtepunt. Normaal is dat nochtans niet mijn beste discipline. Je moet er wat geluk in hebben. Als eerstejaars heb ik me niet vooraf één groot doel gesteld. Toch kon ik veel mooie ereplaatsen voorleggen. Het liefst leef ik me uit in de scratch. Op de piste moet ik het toch eerder hebben van de uithoudingsnummers. De sprintdisciplines zijn meer weggelegd voor de mannen met meer body.”

Sterk seizoen

Ook op de weg heeft Matijs Van Strijthem zich laten gelden. “Op de weg kon ik vorig seizoen vijf overwinningen binnenhalen. Daarnaast stond ik nog tien keer op het podium. Ik moest het meestal hebben van finales rijden met een kleine groep. Na een zware koers kan ik dan mijn sprint als wapen gebruiken. Nu ik overstap naar de juniores, zal ik me opnieuw wat moeten aanpassen aan de oudere leeftijdscategorie. Het is niet aan mij om als eerste de koers te maken. Ik hoop om in de komende campagne minstens één overwinning weg te kunnen kapen. In de grote koersen wil ik mee kunnen gaan met ontsnappingen en een ereplaats kunnen afdwingen.”

Start van het seizoen

Matijs Van Strijthem kan zijn seizoen deels voorbereiden in het zuiden. “Ik studeer aan de Topsportschool in Gent. Met hen kon ik op stage gaan naar het Portugese Anadia. Met de ploeg vertrek ik volgende week naar het Spaanse Cambrils. Daar wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding. De ploegleiding maakt de selecties, maar ik hoop de campagne te kunnen aanvatten in Nokere Koerse. Een golvende omloop met kasseien, daar kan ik me als puncher op uitleven. Het echte klimwerk zoals in de Ardennen, is niet echt meer mijn ding.”