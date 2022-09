Matija Rajh speelt met ARB Hamme vrijdag eerste topper tegen Antwerpen: “We spelen veel meer als een team”

Bij de thuisploeg rekent men op Matija Rajh. De achtentwintigjarige Kroaat is intussen helemaal ingeburgerd in ons land. “Ik ben aan mijn derde jaar begonnen bij de club. Het eerste kan je omwille van corona moeilijk meerekenen. In het begin was het niet makkelijk om te wennen in een vreemd land. Ik was hier ook helemaal alleen. Enkel Filip Pezelj was een aanspreekpunt. Dat is ondertussen helemaal verleden tijd. Ik heb mijn vriendin hier gevonden en ben bezig met het leren van de taal. Het is de bedoeling om in Vlaanderen te blijven.”

Andere benadering

Ook op het veld was het aanvankelijk aanpassen voor Matija Rajh. “Het futsal wordt in Kroatië toch wel anders gespeeld. Hier wordt veel op techniek geteerd, individueel kom je veel sterke spelers tegen. In mijn thuisland merk je dat het tactisch meer geëvolueerd is. Het belang van een ploeg wordt meer onderstreept. Hoewel het niveau van het futsal in Kroatië zeer hoog ligt (het land is een vaste waarde op het EK, red.) zijn er weinig profteams. Veel ploegen trainen wel vijf keer per week. Een gebrek aan sponsoring ligt aan de basis. Dat is ook de reden waarom ik voor het buitenland heb gekozen. Het leven in beide landen is ook anders. In eigen land is er weinig stress. Hier heeft iedereen haast (lacht).”

Groeiproces

Hamme heeft alle troeven in huis om in het eerste seizoen bij de elite meteen uit te groeien tot een revelatie. Matija Rajh bevestigt. “Het gaat om een proces. Vorig jaar waren er meer groepjes. Nu spelen we veel meer als een team, we willen strijden voor elkaar. Het spelsysteem wijzigde niet gigantisch veel. Kleine details die wijzigden, kunnen wel belangrijk zijn. Onze start is degelijk. Wat we verwachten van deze campagne? Laat ons eerst de top acht halen. Dat houdt in dat we de play-offs mogen spelen. Wat er daar gebeurt, zullen we dan wel zien. Laat ons eerst maar bevestigen tegen Antwerpen, dat wordt een zware klus.”