Matija Rajh met ARB Hamme tegen landskampioen RSCA: “Ik voel me helemaal thuis bij de club”

ARB Hamme kan elk punt momenteel nog goed gebruiken. Matija Rajh maakt de rekening. “We hebben één punt voorsprong op Moeskroen, drie punten op Malle en vijf punten op Bilzen. Concreet hebben we ons lot nog altijd in eigen handen. Eén overwinning geeft ons inderdaad zekerheid. We beseffen dat Anderlecht een moeilijke klus wordt. In principe moeten we vrijdag niet de punten pakken. Toch hopen we zo snel mogelijk het behoud te kunnen afdwingen.”

Integratie

Matija Rajh is intussen een vaste waarde geworden bij ARB Hamme. “Ik ben al drie jaar bij de club aangesloten, al was daar één coronajaar bij. Toen speelden we slechts twee matchen. Ik hou van Hamme, ik voel me helemaal thuis bij de club. Ik woon hier samen met mijn Vlaamse vriendin. Wanneer men niet te snel spreekt, versta ik het Nederlands goed. Naar volgend seizoen toe heb ik mijn contract nog niet verlengd. Ik heb ook nog niet met het bestuur gesproken, maar ik verwacht geen problemen op dat vlak. Mijn toekomst ligt sowieso in jullie land, niet in mijn thuisland Kroatië.”

Lastig seizoen

Matija Rajh bevestigt dat Hamme een lastig seizoen doormaakt en dat werd niet helemaal verwacht. “Het is ons eerste jaar in eerste nationale. Dat vraagt een logische aanpassing. Toch hadden we op meer gehoopt. Technisch en tactisch moeten we de weg verder bewandelen. We hebben veel blessures gehad. Dat heeft ons zeker parten gespeeld. Het verrassende is dat we als degradatiekandidaat nog altijd in aanmerking komen om de play-offs te spelen. Meer zelfs, als achtste in de rangschikking hebben we momenteel onze plaats in de eindronde beet. Toch is dat niet onze eerste bekommernis op dit moment. Onze match tegen Malle vond ik onze beste prestatie. Toen had ik het gevoel dat het plaatje klopte. Ons dieptepunt? Het moment dat Filip Pezelj uitviel. Filip is onze topschutter. Tijdens zijn afwezigheid daalde ons niveau gevoelig. Gelukkig kunnen we in de slotfase van de competitie opnieuw op hem rekenen.”