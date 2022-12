Matija Rajh met ARB Hamme niet naar kwartfinale na uitschakeling met strafschoppen: “We hadden ons duidelijk overslapen”

De spelers van Hamme hoefden tijdens de rust hun truitje niet te wisselen. Ze waren niet nat. In vier minuten tijd werd de thuisploeg helemaal zoek gespeeld. Bouzerba kon tot twee keer toe matig verdedigen afstraffen. Nyali zette na een knappe collectieve aanval de 0-3-cijfers op het bord. Stilaan begonnen de Hammenaren aan voetballen te denken, maar de bezoekers bleven gevaarlijk uit de hoek komen. Halverwege de eerste helft scoorde Rajh – de enige die voor de rust echt op niveau was bij Hamme – na een aarzeling in de bezoekende defensie dan toch de 1-3. Hamme kwam beter in de match, maar moest uiteraard achter de feiten aanhollen. Rust:1-3. Na de pauze werden de truitjes wel natgemaakt. Rajh lukte snel de aansluitingstreffer, maar Nyali bracht de bezoekers opnieuw 2-4 door. In de slotfase sloeg Hamme toe. Van Wezer lukte vanuit een schuine hoek de 3-4 en zesentwintig seconden voor affluiten tekende uitblinker Rajh voor de gelijkmaker. In de strafschoppenreeks trapte Wilms de bezoekers uiteindelijk naar de kwartfinale.

Matija Rajh

Met drie doelpunten was Matija Rajh de uitblinker bij Hamme. “We hadden ons duidelijk overslapen. In die eerste minuten stonden we echt nergens. Je weet dat het moeilijk wordt, als je in geen tijd tegen een 0-3-achterstand aankijkt. Toch hebben we veerkracht getoond. In de tweede helft kregen we het fysiek zwaarder. Dat is niet onlogisch, aangezien we het zonder Furtado, Pezelj en Carlitos moesten stellen. Laatstgenoemde viel in extremis uit met een knieletsel. Daardoor waren de rotatiemogelijkheden veel kleiner dan bij Malle. Tot Nieuwjaar zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. In de terugronde hoop ik dat het echte Hamme weer te zien zal zijn, wanneer iedereen weer paraat zal zijn. Gelukkig was er deze week ook wat goed nieuws, al zullen jullie dat niet graag horen (lacht). De kwalificatie op het WK van mijn thuisland Kroatië was fijn, al was dat ten koste van de Belgen. Mijn vriendin is een Vlaamse. Hoewel we beiden sportief met de match omgingen, hing er op het einde toch wat spanning in de lucht.”