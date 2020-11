Matias Lloci (KVC Westerlo) voor de derby tegen Lierse Kempenzonen: “Als we ons beste niveau halen, kunnen we nog mooie dingen laten zien”

Bij Lierse Kempenzonen dreigt men immers de aansluiting met de concurrentie te verliezen. Terwijl De Kemphanen uit Westerlo graag de voeling met de top van het klassement willen behouden. “We willen élke wedstrijd winnen”, is Matias Lloci vastberaden. “Dat is tot nu toe niet altijd even goed gelukt, dat is waar. Maar we stappen toch telkens weer met diezelfde ingesteldheid het veld op. Er zit inderdaad wel wat druk op de ketel, want Westerlo is en blijft nu eenmaal een ambitieuze club. Maar we gaan deze match nu niet speciaal op een andere manier aanpakken.”

Eigen kwaliteiten

Op de openingsspeeldag, nog voor corona toesloeg in het Kuipje, bleef het bij een 0-0-gelijkspel. Een wisselvalig begin, dat nadien verder doorgetrokken zou worden. Hoog tijd dus voor wat regelmaat.

“Ik denk niet dat we nog veel conclusies kunnen trekken uit die heenwedstrijd”, aldus Lloci. “Het is al heel lang geleden en intussen is er veel gebeurd. We nemen die gegevens van toen wel mee, maar we hebben vooral de voorbije matchen van Lierse Kempenzonen bekeken en geanalyseerd, dus we kennen hun manier van spelen. Maar, zoals al vaker gezegd, in 1B zijn er nu eenmaal geen gemakkelijke opdrachten. Het heeft dus geen zin om naar de andere ploegen te kijken, of wat hun resultaten zijn. Wij blijven overtuigd van onze eigen kwaliteiten en daar gaan we ook nu weer van uitgaan. Als wij als team ons beste niveau halen, kunnen we dit seizoen nog wel mooie dingen laten zien. Daar ben ik vast van overtuigd.”

Stap naar profstatuut

Matias Lloci, overgekomen van de beloften van AA Gent, moest een tijdje geduld hebben, maar werd de voorbij twee matchen door coach Bob Peeters dan toch meteen in de basis gedropt. “Dit was de stap die ik wou zetten”, zegt de 20-jarige flankverdediger. “Ik wou de overstap naar een eerste ploeg maken, waar ik ook het statuut van prof zou kunnen krijgen. Ik ben de technische staf en de ploegmaats dankbaar voor het vertrouwen. Als jonge gast wil je natuurlijk zoveel mogelijk spelen, maar ik blijf geduldig. Ik weet nog niet of ik zaterdag weer ga starten, maar ik ben er in elk geval wel klaar voor.”