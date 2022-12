Mathis Lievens na zijn 31ste plaats op het EK veldlopen: “Moest constant uitkijken om niet te vallen”

Na twee extreem zware EK parcours in Lissabon en Dublin, werd het parcours in La Mandria Park vooraf afgeschilderd als een light versie van die edities. Niets was echter minder waar, want de atleten kregen weldegelijk een zeer uitdagend parcours voorgeschoteld. Elke grote ronde moest een zeer steile drieledige helling worden bedwongen, om daarna op een kunstmatige ondergrond door een kasteel te lopen en om uiteindelijk met een verraderlijke afdaling richting de finish te duiken. Mathis Lievens was er vorig jaar al bij in Dublin, waar hij bij zijn debuut als 48ste finishte. “Het parcours in Dublin vond ik al zwaar, maar dit was nog zoveel erger”, zegt hij. “Het plan was om snel te starten, daarna wat te temporiseren en op het einde terug te versnellen. Van dat temporiseren is uiteindelijk niet veel in huis gekomen.”