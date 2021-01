Mathis Avondts baalt na schrapping WK veldrijden voor junioren: “Ben nochtans goed in vorm”

Mathis Avondts, tweedejaarsjunior en laatstejaars in het secundair onderwijs, zat online les te volgen toen de Internationale Wielerunie vrijdagvoormiddag bekend maakte het wereldkampioenschap veldrijden voor junioren omwille van de pandemie van het programma te halen. “Dat kwam hard aan”, geeft de veldrijder uit Kalmthout toe. “Na Ruddervoorde eind oktober konden we niet meer in actie komen. Toch ben ik zeker dat ik nu goed in vorm ben. Want ik had me zo goed mogelijk proberen voorbereiden op een eventueel WK. Door duurtrainingen te doen, door blokken in mijn trainingen in te lassen, door in het veld te trainen en door in zand te oefenen. Ik was klaar voor een eventuele WK-selectie. Want ik ging er vanuit dat Sven Vanthourenhout mij in zijn zestal zou opnemen. Ook mij lijkt het heel vreemd dat beloften in Oostende wel om de wereldtitel zullen mogen strijden. Hun entourage bestaat ook uit veel mensen die uit verschillende landen komen. Net zoals bij de junioren.”