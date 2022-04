Mathijs Paasschens start woensdag in de Brabantse Pijl: “Plots kent iedereen in het peloton mij”

Wielrennen ProfsNeen, de Ronde van Vlaanderen of Nokere Koerse kwamen niet op het palmares van Mathijs Paasschens (26). Toch is hij een van de revelaties van het voorjaar aan het worden. Merkwaardig, want de Nederlandse Leuvenaar levert al enkele jaren nuttig werk in het peloton. Zijn aanvalslust van de voorbije maanden is daar uiteraard niet vreemd aan.

Dit seizoen reed Mathijs Paasschens al meer dan vijfhonderd kilometer in de aanval. In de Ronde van Vlaanderen, Nokere Koerse, de E3-Harelbeke en Dwars door Vlaanderen zorgde dat voor heel wat publiciteit voor zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB. “Het is een bewuste keuze om mee te gaan met die vroege vlucht. Voor de ploeg is die reclame zeer belangrijk. Wist je dat ik eigenlijk dit programma niet zou afwerken? De voorbije jaren heb ik nooit het Vlaamse voorjaar gereden, maar door ziekte en blessures binnen het team werd een en ander hertekend. Ik ben ook geen specialist op de kasseien, omdat ik me daar in het verleden nog nooit op heb toegelegd. De meeste voldoening haalde ik uit mijn aanval in de Ronde van Vlaanderen. De beleving langsheen het parcours was die dag ongeëvenaard, maar dat zal niemand wellicht verbazen. De vele aanvalspogingen bleven niet zonder gevolgen. Plots kent iedereen mij in het peloton (lacht). Collega’s spreken mij erover aan.”

Nieuw debuut

Woensdag start Mathijs Paasschens in de Brabantse Pijl. Een vroege vlucht behoort opnieuw tot de mogelijkheden. Langsheen de weg hoor je dat zijn naam verschillend wordt uitgesproken. ‘Paasschens’ of ‘Paaskens’? “We spreken het uit met een ‘s’, maar het maakt mij niet zo enorm veel uit. Het is leuker, als men het over het sportieve heeft. Woensdag is er de Brabantse Pijl. Het zal de buitenwereld misschien verbazen, maar het is pas de allereerste keer dat ik daar aan de start zal verschijnen. Het is als Leuvenaar voor mij nochtans een thuiskoers. Uiteraard ken ik het parcours goed. De grote lus zit in het hoofd. Op de plaatselijke ronden train ik nagenoeg dagelijks. De opeenvolging van hellingen zal het zwaar maken. Vooral de combinatie Moskesstraat-Holstheide zal doorwegen. Na de eerste helling volgt er een korte afdaling van nauwelijks anderhalve minuut. Recupereren kan bijna niet, je moet onmiddellijk een tweede keer aan de bak. Ik kijk er alvast naar uit om te debuteren in de Brabantse Pijl.”

Programma

Voor Mathijs Paasschens volgen nog enkele drukke weken. “Vrijdag en zaterdag werk ik twee koersen in Frankrijk af (Besançon en Jura, red.). Nadien volgen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na het Waalse tweeluik is er nog een rittenwedstrijd in Griekenland. Die is nieuw op de kalender. In Griekenland mag ik het voorjaar afsluiten. Daarna is er een korte rustperiode.”

