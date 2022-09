Mathijs Paasschens rijdt volgend seizoen voor Lotto-Dstny: “Ik heb nog de nodige groeimarge”

Wielrennen profsDe voorbije vier seizoenen was Mathijs Paasschens profrenner bij Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles. De Nederlandse Leuvenaar ontpopte zich in die tijd tot een aanvalslustige pion die zich ook kon wegcijferen voor het ploegbelang. Nu krijgt Paasschens de kans om zich te meten met het peloton in de WorldTour.

Mathijs Paasschens won als beroepsrenner een rit in de Kreiz Breizh. Het levende hem ook de eindzege op in deze Bretoense meerdaagse. In andere koersen manifesteerde hij zich als een man die graag meetrekt in de aanval. Het leverde zijn ploeg al veel publiciteit op tijdens televisieuitzendingen. De attractieve manier van koersen is ook de andere ploegleiders niet ontgaan. Lotto-Dstny haalt hem binnen als versterking voor 2023.

Aanvalslust

De zesentwintigjarige Nederlander die al bijna zijn hele leven in België woont, tekende een contract voor twee seizoenen. “Dit is een stap vooruit. Er is een match qua mentaliteit. Lang en hard rijden zijn mijn grootste kwaliteiten. De laatste jaren heb ik mezelf vaak laten zien in de vroege vlucht van grote wedstrijden. Die mentaliteit, altijd de aanval zoeken, matcht goed met de instelling bij Lotto-Soudal. Evengoed kan ik mijn sterke punten inzetten om een vroege vlucht te controleren in functie van Caleb Ewan of Arnaud De Lie. Dit is een stap vooruit voor mij. Het motiveert me om in een ploeg met zo’n professionele omkadering te gaan werken. Het motiveert me ook om voor kopmannen te kunnen rijden die al bewezen hebben te kunnen winnen op het hoogste niveau. Volgens mij heb ik nog de nodige groeimarge. Bij Lotto-Dstny kan ik die ten volle gaan benutten.”

Begeleiding

John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal, is opgetogen. “De ploeg voor volgend jaar krijgt steeds meer vorm. Mathijs Paasschens heeft de afgelopen jaren duidelijk getoond, wat hij in zijn mars heeft. We gaan hem begeleiden om een nog hoger niveau te halen. Hij is multi-inzetbaar en zal zeker zijn kans krijgen om zijn aanvalslust ook bij ons te tonen. Maar wanneer we een sprint willen met Caleb Ewan of Arnaud De Lie, zal hij ook een zeer waardevolle renner zijn.”

