Mathijs Desmet met Roeselare ook te sterk voor Aalst: “Sterke organisatie is meerwaarde in deze fase van het seizoen”

“Missie volbracht”, getuigt Mathijs Desmet. “We mikten op een 0-3-zege. We hebben ons doel bereikt. Tijdens het seizoen speelden we niet altijd topwedstrijden. Soms iets te wisselvallig, maar daar reageren we nu uitstekend op. Tijdens deze nacompetitie hebben we toch al een paar sterke matchen afgewerkt. Vooral onze degelijke organisatie is een meerwaarde in deze fase van het seizoen.”

Sneltrein

De eerste twee sets kwam Aalst amper tot scoren. In de derde set bleven beide teams langer in elkaars buurt. De thuisploeg speelde steviger en agressiever. Eventjes laaiden de emoties wat hoger op. “We waren op het einde te voorzichtig gestart”, geeft de aanvaller van Roeselare toe. “Halfweg de de derde set was er een beetje commotie. Ach, je kent dat: opvallend langer oogcontact en een beetje babbelen door het net heen. Meer hadden we niet nodig. Het werkte als een rode lap voor een stier. Onze sneltrein was toen opnieuw vertrokken en we stormden naar de overwinning.”

Met deze zege doen de West-Vlamingen een uitstekende zaak in de rangschikking. Gemakkelijke tevredenheid mag echter niet overheersen, want volgend weekend wacht de klassieker met Maaseik. “Wij moeten eerst een verre verplaatsing naar Limburg maken”, bevestigt Desmet, verkozen tot ‘Star of the Game’ na de ontmoeting met Aalst. “Ik vermoed dat Maaseik heel gemotiveerd zal reageren op hun verlies van vorige zaterdag. Net zoals Menen gereageerd heeft na hun mindere prestatie tegen ons, zal Maaseik zich volgende week ook willen herpakken. Een goede start en een ijzersterke organisatie zullen alweer bepalen welke ploeg er als overwinnaar uit dit topduel zal komen.”

