“Misschien was het een tactische keuze van de trainer. De ervaren Jonas Vandermarliere kwam terug in de ploeg en was het wat schuiven. Na twee keer een gelijkspel was het nodig om nog eens te winnen. Op Excelsior Zedelgem zaten door de felle wind de omstandigheden tegen. We hadden daar ook kunnen winnen. Tegen SK Roeselare-Daisel was het gelijkspel de terechte uitslag.”

“Dat ik inviel en drie keer scoorde, doet inderdaad wel deugd. Ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen. Dit seizoen heb ik bijna alles gespeeld en dat was een reden te meer om ontgoocheld te zijn omdat ik naar de bank verhuisde. De eerste helft was gelijkopgaand. Diep in die eerste periode kwamen we voorop. Twee minuten later viel er rood voor bezoeker Klaas Lievrouw. Na een hoekschop voor de bezoekers gingen we voor een counter. Daymon Billiet deed een actie en werd onderuit gehaald. Er stond nog een speler van Lauwe wat verder, maar de intensiteit van de fout was behoorlijk groot. Vandaar rood.”

“Met onze voorsprong en een man meer dachten we dat er niet veel meer kon gebeuren. WS Lauwe stelde toch gelijk en nadien hebben we goed gedrukt en de man-meer-situatie goed uitgespeeld.”

Komen en gaan

Mathieu Vlieghe (29) woont in Roeselare-Beveren en is bij Sassport Boezinge bezig aan zijn eerste seizoen. “Ik speelde zes jaar voor SC Wielsbeke en vond het tijd voor iets anders”, klinkt het. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en kreeg de mogelijkheid om te kiezen voor Sassport Boezinge. Ik mocht ook blijven in Wielsbeke, waar ik me altijd heb geamuseerd.”

Doelman Stijn Ampe (Torhout) versterkt de rangen. Hij stond eerder onder de lat bij onder meer KVK Westhoek en FC Gullegem. Linksback Gillian Vervacke keert na een jaar terug van KVK Westhoek. Van de beloften van KVK Westhoek komt ook Jarne Wydoodt. Daymon Billiet en Husrev Nalli gaan naar SV Rumbeke.

