Mathieu Vanneste (Menen) na debuutmatch in Champions League tegen Trentino: “Unieke ervaring ondanks 3-0-verlies”

Afgelopen zaterdag speelde Menen voor de beker nog in de veel te krappe zaal van tweedenationaler Wijgmaal. Minder dan een week later was de gigantische hal van Trentino het strijdtoneel voor de vice-landskampioen. De Italianen zijn absolute top in Europa en verloren vorig seizoen de Champions League-finale tegen het Poolse Kedzierzyn, dat samen met de Tsjechische kampioen Karlovarsko in poule D zit. Niemand van de Meense delegatie die ook maar even droomde dat er punten konden gesprokkeld worden tegen het team van middenman Wout D’Heer. Genieten en de ogen de kost geven was de boodschap die coach Frank Depestele zijn manschappen meegaf. De gewezen spelverdeler liet iedereen proeven van de allereerste CL-match van de clubgeschiedenis. Receptie-hoekspeler Mathieu Vanneste mocht invallen in de tweede set en startte in de basis voor de laatste set. “Het was een unieke ervaring, zeker als je ziet welke wereldtoppers er langs de andere kant stonden”, aldus Vanneste. “Het is een echte belevenis om in de grote zaal van Trentino te mogen spelen. Je ziet de zaal wel eens in zotte filmpjes over volleybal en nu stonden we er zelf. Ondanks het feit dat we 3-0 verloren, hebben we genoten van deze unieke ervaring”.

“De setstanden geven volgens mij een beetje een vertekend beeld. Over het algemeen hebben we vrij goed meegespeeld. In de eerste en derde set kregen we in het begin telkens een reeks tegen waardoor de setstanden zwaar ogen. De thuisploeg maakte ook weinig fouten waardoor we als ploeg moesten vechten voor de punten. Voor het team is dit, ondanks het verlies, een sowieso een leerrijke ervaring”.

Blij weerzien voor Wout D’Heer

Aan de andere kant van het net stond met de Belg Wout D’Heer een oude bekende van Mathieu Vanneste. “Om nog eens in België te spelen en veel vrienden terug te zien, hoopte ik vanaf het begin op een loting tegen Menen”, zegt de middenman van Trentino die de ganse wedstrijd tussen de lijnen stond. “Het was fijn om tegen Menen te spelen. Vele spelers ken ik van de nationale ploeg of de Volleybalschool in Vilvoorde. We waren sterker op fysiek vlak. Menen had het vooral moeilijk met onze grootte in aanval en blok en onze opslagdruk, maar ze toonden op bepaalde momenten dat wel wat in hun mars hebben. Ik kijk al uit naar de terugwedstrijd (op 11 januari, red.). Het wordt een weerzien met vrienden en familie die zullen komen kijken. En uiteraard hoop ik dat we ook die match kunnen afsluiten met een goed resultaat”.

In de tweede wedstrijd in poule D bood de Tsjechische kampioen Karlovarsko meer weerwerk dan verwacht aan titelverdediger Kedzierzyn. De Polen - met onder meer ex-Aalst-kapitein Adrian Staszewski - moesten knokken om de 3-1-zege binnen te halen (25-22, 25-21, 24-26 en 26-24). Kedzierzyn is de volgende tegenstander voor Menen, komende woensdag om 20.30 uur in de zaal van Roeselare.

Uitmatch in Achel

Amper twee dagen na de wedstrijd in Trentino staat voor Menen alweer een nieuwe opdracht op het programma. De grensploeg trekt naar Limburg voor het duel met Achel dat net als Menen dit seizoen nog geen enkel punt kon pakken. Vanneste is ervan overtuigd dat hij met zijn team eindelijk de eerste competitiezege zal mogen vieren. “De match tegen Trentino was sowieso van ondergeschikt belang. Onze focus lag al langer bij de match tegen Achel. We zijn er als ploeg helemaal klaar voor om de drie punten te pakken”.