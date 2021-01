Mathieu Vanneste komt zaterdag met Menen in actie: “We weten niet wie zal spelen bij Roeselare”

Tenzij er vrijdag nog minstens één speler van Roeselare positief test, gaat de derby tegen Menen gewoon door. “En daar ben ik blij om”, begint Mathieu Vanneste. “Ik speel graag in die zaal en tegen een topper als Knack weet je als ploeg pas echt wat je gebreken zijn. Of ze nu met acht of met twaalf spelers op het blad staan, het maakt niet zoveel uit. Op elke positie hebben ze wisselmogelijkheden en daarom moeten we ons ook nu niet als favoriet profileren, want ze zullen sowieso niet veel aan kwaliteit moeten inboeten. We maken uiteraard een kans maar ook tegen een volledig fitte ploeg zouden we die hebben. Het is wel een nadeel dat Roeselare de namen van de besmette spelers niet communiceert. We weten dus niet wie straks op het parket staat en zijn op alle scenario’s voorbereid.”

Sterke recepties

Menen sluit de reguliere competitie op een mooie derde plek af. “En we kunnen ook optimaal toeleven naar de play-offs, want we spelen onze eerste match pas eind februari”, weet de jonge hoekspeler. “Dat betekent dat we ons mentaal en fysiek perfect kunnen voorbereiden. We zouden maar al te graag bewijzen in de nacompetitie dat onze huidige derde plek niet gestolen is. Aan ons om te bevestigen. Ons succesrecept dit seizoen blijft de opbouw vanuit sterke recepties waardoor Colson en Sinnesael een prominente rol krijgen. Voor de mindere ploegen zijn we daarom gewoon onstopbaar in het middencompartiment.”

Luxeproblemen

In de play-offs kan coach Depestele normaal weer op al zijn spelers een beroep doen. Seppe Rotty en Anshel Ver Eecke zouden vanaf dan ook weer op de hoek uitgespeeld kunnen worden. Stevige concurrentie dus voor onder meer Vanneste. “Een luxeprobleem dat voor iedereen positief is”, vindt hij. “Het zal alle spelers op training scherp houden en het is goed dat er eindelijk wat wisselmogelijkheden zullen zijn. Dit seizoen was dat tot dusver amper het geval, maar dat heeft onze resultaten amper beïnvloed.”

