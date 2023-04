Mathieu Vanneste en Menen verliezen tiebreak in Gent: “Punt is niet genoeg voor ons”

Voetbal Jupiler Pro League Dries Wouters en KV Mechelen kansloos de boot in tegen Club Brugge: “In beide strafschop­ge­bie­den niet scherp genoeg”

“We hebben maar één doel samen en dat is de bekerfinale van over vier weken.” Ja, KV Mechelen zit mijn z’n gedachten al grotendeels op de Heizel. Tegen Club Brugge was de partij al na 20 minuten gespeeld. “We hebben te weinig gecreëerd om aanspraak te maken op iets", aldus een eerlijke Dries Wouters.