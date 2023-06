Mathieu Maertens (OHL): “We hebben er véél zin in”

OHL, dat op 16 juni de trainingen hervatte, schakelt een versnelling hoger in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De EK U21-gangers Ewout Pletinckx en Louis Patris sluiten zondag aan, Keita krijgt nog even rust na zijn loodzware seizoen. Spits Nathan Opoku, een Leicester-huurling, wordt volgende week verwacht.

“Met middenvelder Ezechiel Banzuzi (18) en de linkerflankverdediger Alexandro Calut (20) hebben we al twee aanwinsten, maar ze zijn nog jong en moeten nog progressie maken. Uiteraard zijn bijkomende versterkingen nodig”, zegt coach Marc Brys. Onder meer een flankaanvaller nu Tamari weg is, en extra verdedigers, zeker als Patris en/of Ricca zouden vertrekken. En naast Opoku is nog een bijkomende sterke spits welkom. Ook al deden de jongeren Nsingi (22) en Mbombo (17) het goed in de oefenmatchen.

In die vier oefenduels scoorde OHL al 28 keer, en incasseerde het één tegengoal. .Holzhauser – ook al goed voor een achttal assists – scoorde net als Mbombo al zes keer. “Raphael wil graag bij OHL blijven, als hij zijn beste niveau haalt kunnen wij hem zeker gebruiken”, zegt Marc Brys. “Maar het is ook mogelijk dat hij ons verlaat”.

Tot nu toe speelde OHL weliswaar tegen clubs uit lagere afdelingen, al beet eerstenationaler Tienen woensdag fel van zich af. Het werd 4-0, met goals van Schingtienne, Gilis en tweemaal aanvoerder Mathieu Maertens, die na de rust inviel. De aanvoerder, die vorig seizoen door een blessure tien competitiemathen miste, was gretig. Hij scoorde ook al vier keer in de oefencampagne.

“De hele spelersgroep, ook de talentrijkste jongeren die met ons meetrainen, hebben er allemaal heel veel zin in”, zegt Maertens. “Omdat op één na alle speelvelden van de Banqup Academy, het oefencentrum in Oud-Heverlee, heraangelegd worden, trainen we afwisselend daar en in het jeugdcomplex Bruineveld in Kessel-Lo, waar we ook onze oefenmatchen spelen. Ideaal is dat niet, maar we maken er geen probleem van”.

Dat de transferbedrijvigheid traag op gang komt, verontrust Thieu Maertens niet. “Dat geldt voor zowat alle clubs in 1A”, schokschoudert hij. “Wij weten dat de scouts, de coaches en het bestuur achter de schermen druk bezig zijn, ik ben ervan overtuigd dat we een heel competitieve spelerskern zullen hebben. De absolute minimumambitie moet zijn play-off 2 te halen. Of er méér in zal zitten, zal aan het einde van de transferperiode blijken.”

Al 4500 abonnementen

De supporters geloven blijkbaar ook in een goed seizoen. Er werden al 4.500 abonnementen aan de man/vrouw gebracht, sfeervak K is helemaal uitverkocht en het nieuwe tweede sfeerval is ook al goed gevuld.

Intussen blijft OHL ook extrasportief initiatieven nemen. Zo deed de spelersgroep een donatie van de ruim vijfduizend euro voor Woudlucht, een school voor buitengewoon onderwijs. Die kan daarmee een gesofistikeerde bolderkar en brooddozen kopen.