Mathieu Maertens (OHL): “Sterk Antwerp maar er zat meer in voor ons”

Marc Brys vond de nederlaag terecht. “Antwerp is dan ook een sterke ploeg, die op Europees niveau traint en wedstrijden speelt. Hun tempo lag hoger, ze hadden meer power en drang naar voren”, zei de coach. ”Wij hebben dat bij momenten een beetje kunnen overnemen, en in de tweede helft toonden wij ook meer durf, maar het was onvoldoende om de punten mee naar Leuven te brengen. Antwerp was gewoon sterker. Een nederlaag op de Bosuil is zeker geen schande en het is niet tegen ploegen als Antwerp dat wij de punten moeten pakken. Al hebben wij dat wel geprobeerd.”

Centrale verdediger Ewoud Pletinckx, die aan de sterke spits Frey een kwade klant had, vond de vier tegengoals in één match wel “zuur”, nadat OHL in de eerste twee competitieduels, in Kortrijk en tegen Westerlo, telkens de nul had kunnen houden. “We moeten toegeven dat Antwerp meer kwaliteit in huis heeft, en dat wij, zeker in het tweede gedeelte van de eerste helft, dikwijls te slordig voetbalden. Maar toch had ik tijdens de match ook meer dan eens het gevoel dat er meer in zat. We stonden toch een hele tijd 0-1 voor, en ook nadat we in de tweede helft op 2-2 waren gekomen, groeide het geloof dat we iets konden rapen.”