Mathieu Maertens (OHL): “Sportieve revanche tegen Kortrijk”

Die bekernederlaag werd als een grote verrassing beschouwd. OHL had net twee keer met 5-0 gewonnen – bij Francs Borains in de beker, en tegen Seraing in de competitie - terwijl Kortrijk voorlaatste stond in de stand. Maar hun nieuwe coach Bernd Storck had tijdens de WK-onderbreking het ziel- en futloze KVK omgetoverd tot een ploeg die negentig minuten lang met het mes tussen de tanden speelde, en hij bracht enkele van hun betere spelers – in de eerste plaats Faiz Selemani – weer op hun topniveau. Ook een paar dubieuze beslissingen van ref Jasper Vergoote werkten de nederlaag van OHL toen in de hand. Dat die Kortrijkse bekerzege geen toevalstreffer was, werd vorige week duidelijk. Toen maakte KVK een einde aan de reeks van tien opeenvolgende overwinningen van leider Racing Genk, door hen verdiend met 1-0 te kloppen.