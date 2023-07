Mathieu Maertens (OHL): “Iedereen heeft er zin in”

Op de vraag of OHL er klaar voor is, antwoordt Marc Brys aarzelend. “De spelers die er die zeven weken bij waren, zijn er klaar voor. Of dat ook geldt voor de jongens die we er pas de jongste tien dagen bij kregen, is een andere vraag. Sommige nieuwkomers hebben een behoorlijk grote conditionele achterstand. En dat is jammer. De 18-jarige van NAC Breda overgenomen Nederlandse middenvelder Ezekiel Banzuzi, die er al in juni bij kwam, is er wél helemaal klaar voor.”

Helemaal gerust is Brys niet voor de eerste opdracht in Charleroi. “Zij spelen voor tachtig procent met hun ploeg van vorig seizoen. En daar zit veel talent in. Terwijl wij toch drie belangrijke spelers moeten vervangen: Louis Patris, Mousa Tamara en Casper De Norre. Niet al hun mogelijke vervangers zijn al klaar om nu al zo’n ongetwijfeld felle match te spelen. En er moeten zeker nog enkele spelers bijkomen, in eerste instantie een sterke diepe spits. Al zullen Opoku en Nsingi zich ongetwijfeld honderd procent geven in de punt van de aanval.”

Keita zal allicht niet in de basis staan, hij zit met een – voor hem én voor OHL – lucratieve transfer in zijn hoofd, en is als de dood voor een eventuele blessure. “Wie er ook speelt: we gaan er zeker trachten het beste van te maken”, belooft Marc Brys.

“Meer scoren”

Mathieu Maertens gelooft dat OHL niet kansloos is in Charleroi, ook al omdat hun felle supporters de Henegouwers niet kunnen steunen, want na wangedrag van een gedeelte van de fans vorig seizoen, kreeg Charleroi als staf één wedstrijd achter gesloten deuren. “Jammer dat ook onze fans daardoor gestraft worden, wij gaan hun steun missen”, zegt Maertens. “Ik ga er van uit dat onze nieuwe spelerskern uiteindelijk minstens even talentrijk zal zijn als die van vorig seizoen, maar of dat nu al het geval is, zal zaterdag blijken. Wij gaan er wel alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten. Wat mezelf betreft: ik hoop dit seizoen blessurevrij te blijven en méér te scoren dan die vijf treffers in de voorbije campagne, waarin ik wel tien matchen miste door een blessure.”