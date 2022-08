Mathieu Maertens (OHL): “Andere match als we 1-0 voor komen”

Stijn Stijnen en Patro Eisden mikken op promotie naar 1B: “Er zijn drie stijgers en wij willen daarbij zijn”

Aanstaande woensdag gaat de competitie in eerste nationale van start. Patro Eisden is er klaar voor. De ruime 1-7 bekeroverwinning in Berchem staaft deze bewering. Twintig teams gaan er de strijd aan met als inzet drie rechtstreekse promotietickets naar 1B. Patrotrainer Stijn Stijnen steekt de ambitie van de club niet onder stoelen of banken en mikt resoluut voor voor een plaats in die top drie. “Wij willen absoluut naar B en ik heb geen schrik om die ambitie te tonen en uit te spreken”, klinkt Stijnen zelfverzekerd.

8:10