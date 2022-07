Mathieu Maertens (OHL): “Aanvoerdersband geeft me een vertrouwensboost”

Voetbal Jupiler Pro League OHL start de competitie zaterdag met een uitmatch in Kortrijk. Na een geslaagde oefencampagne en een bruisende galamatch tegen Leicester City, heeft de nieuwe aanvoerder Mathieu Maertens (27) er alle vertrouwen in dat de Leuvenaars iets zullen rapen in het Guldensporenstadion.

“Wij moeten heel wat nieuwkomers inpassen in ons team, dat er na het vertrek van een ruim een half dozijn vaste wedstrijdkernspelers heel anders zal uitzien. En ook anders zal spelen, nu onze aanvoerder Xavier Mercier naar Hongarije vertrok”, zegt Mathieu Maertens, die de aanvoerdersband van de Franse assistenkoning overneemt. Een logische keuze, want Maertens begint aan zijn vijfde seizoen bij OHL. Hij speelde 220 wedstrijden - waarvan 67 in de Jupiler Pro League - en was daarin als loopwonder en met zijn gevatte en slimme infiltraties goed voor 42 goals en 19 assists.

“Die aanvoerdersband geeft me een extra vertrouwensboost. En wij hebben tegen Leicester (3-3) getoond dat wij klaar zijn voor de competitiestart. Ook in de voorafgaandelijke zes oefenmatchen boekten wij goede resultaten, maar toen was er telkens nog behoorlijk ‘afval’ in ons spel. Tegen Leicester was dat al veel minder het geval.”

Wachten op spits

Maertens treedt wel coach Marc Brys bij, die zich hoedt voor een voorbarige hoerasfeer. “De coach zegt terecht dat de spelers die nu deel uitmaken van onze kern, er klaar voor zijn. Maar ook dat extra versterking absoluut nog nodig is om een zorgeloos seizoen te draaien en al zeker als wij een play-off-plaats willen ambiëren.”

Zo blijft het nog steeds wachten op een vlot scorende diepe spits. In de oefenmatchen scoorde de jonge (21 jaar) Nsingi wel vijf keer, maar hij weegt nog te licht om een seizoen lang het gewicht van de aanval te dragen. In afwachting van de komst van een echte goalgetter, werd Mykola Kuharevych (21), die einde contract was, voor één extra seizoen gehuurd van het Franse Troyes. De Oekraïense spits kwam vorig seizoen nauwelijks aan de bak, maar groeide in de voorbije oefencampagne. Hij scoorde knap tegen Charleroi, Amiens en Leicester.

“Wij gaan er alles aan doen om in Kortrijk iets te rapen. Een goede seizoenstart is héél belangrijk”, beseft de nieuwe aanvoerder van OHL.

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League