Mathieu Maertens en OHL ontvangen leider: “Union kloppen, en dan zien we wel”

Door die onverwachte, onnodige en – het mag gezegd – beschamende nederlaag vorige zondag in Eupen is de kans dat OHL alsnog de top acht en dus play-off 2 haalt bijzonder klein, ook al sprak het BAS een 5-0-zege tegen KV Mechelen uit. In de laatste vier competitiematchen vijf punten achterstand goedmaken op de achtste, Racing Genk, lijkt wishful thinking. Ook al omdat OHL (thuis tegen Union en Antwerp, uit bij Seraing en AA Gent) een zwaarder programma heeft dan Genk (thuis tegen Sint-Truiden en Eupen, uit bij Club Brugge en Seraing).

Rehabiliteren

“Ploegen uit de top van het klassement liggen ons beter, dat tonen de cijfers duidelijk aan. Zij spelen meestal minder stug, wij hebben dan meer ruimte om te voetballen”, zegt Mathieu Maertens, dit seizoen al goed voor negen goals en vier assists, naast één doelpunt en één assist in de beker van België. Volgens de middenvelder, die er eerstdaags 27 wordt en aan zijn vijfde - en waarschijnlijk beste - seizoen bij OHL bezig is, is de wil in de spelersgroep groot om zich te rehabiliteren en zich op een positieve manier in de kijker te spelen in het fel belichte duel tegen de leider. In de twintigjarige geschiedenis van de Leuvense fusieploeg was er trouwens nooit méér persbelangstelling voor een thuiswedstrijd van OHL dan voor die van straks tegen Union.