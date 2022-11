Mathieu Maertens en OHL mogen blijven dromen van Play-off 2: “Die tweemaal 5-0 kwam net op tijd”

Op basis van wat OHL in de eerste competitiehelft toonde, zit dat er absoluut in. Zeker als de ploeg speelt zoals tegen Seraing. Veel grinta, snel en goed voetbal, kansen creëren, geconcentreerd en gedisciplineerd voetballen en weinig weggeven. Met 25 doelschoten waarvan 14 binnen het kader, 5 goals, 14 hoekschoppen en 70 procent balbezit werden de fans verwend.

Goed gevoel

“Ideaal om zo de heenronde af te sluiten”, zegt Mathieu Maertens. “Wij begonnen heel sterk aan het seizoen, maar kenden dan qua resultaten een mindere periode. Niet dat we slecht speelden, maar het was te dikwijls ‘net niet’. Ook omdat onze tegenstanders intussen ook wel weten wat onze sterke en onze minder sterke punten zijn. Na de onnodige nederlaag van vorige week bij Cercle waren we wat down. Maar na die twee keer 5-0 deze week, gaan we de break van vijf weken in met een heel goed gevoel.”