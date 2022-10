Mathieu Maertens en OHL gaan zwaar onderuit in Eupen: “Waren we té ziek om te blijven vechten?”

voetbal jupiler pro leagueCoach Marc Brys en aanvoerder Mathieu Maertens wilden zich na de zware 4-2-nederlaag en non- prestatie van OHL in Eupen niet verschuilen achter de voedselvergiftiging die negen spelers trof, van wie er zeven op het veld stonden. “Je kan toch blijven vechten als het voetballend niet lukt”, zei Maertens. “Maar goed, misschien waren sommigen té ziek om dat nog te blijven doen.”

In een matige eerste helft konden de Leuvenaars de schijn nog hoog houden. Met twee goals – kopbal en een penalty – van Gonzalez, die daardoor aan acht stuks zit en topschutter wordt in de Jupiler Pro League, stond OHL kort voor het rustsignaal 1-2 voor. Toen kreeg Pletinckx de bal pardoes tegen arm en hand, Peeters zette de penalty om en het stond 2-2. Op het uur dwong Tamari een penalty af, maar Gonzalez miste die. Even later voorkwam de lat een owngoal van Eupen-aanvoerder Peeters. Dat bleken de kantelpunten van de match. OHL stuikte helemaal in elkaar en een enthousiast strijdende thuisploeg scoorde nog tweemaal.

“Die 2-2 net voor de rust, een slechte timing, deed pijn. En na onze gemiste penalty gaven wij al te gemakkelijk twee goals weg, in plaats van goed georganiseerd te blijven en strijdend voor de 2-3 te gaan”, zei Mathieu Maertens. “Wij vochten niet meer voor één of de drie punten. Maar misschien waren er te veel jongens té ziek om dat te blijven doen.”

Brys slaat en zalft

“Wij kwamen tweemaal op voorsprong, dan moet je het verstandiger aanpakken en meer gesloten spelen. En dan laten we nog een penalty onbenut. Dat heeft niets met die infectie te maken”, was Marc Brys enigszins streng voor zijn spelers.

Anderzijds had de coach wel begrip voor de matige prestatie van de zieke jongens die op het veld stonden. “Van de spelersgroep waren er negen met een voedselvergiftiging. Maandag vielen er vijf uit, dinsdag nog eens vier. Bovendien kampten vier anderen met een virale infectie. We moesten ook drie begeleiders thuis laten met een voedselvergiftiging. Onderweg naar Eupen moesten enkele spelers overstappen in auto’s, omdat de bus regelmatig moest stoppen omdat ze moesten overgeven. Wij hadden enkele beloften opgeroepen om eventueel in te springen, maar uiteindelijk namen een aantal (zeven, red.) zieke jongens toch hun verantwoordelijkheid en startten zij aan de match. Naarmate de wedstrijd vorderde, zag je dat hun krachten afnamen. Zij waren niet scherp meer en de power ontbrak om echt door te bijten op de juiste momenten.”

Respect

“Ik heb het diepste respect voor de spelers die ziek waren maar toch het ploegbelang vooropstelden, hun verantwoordelijkheid namen door toch aan te treden en die heel diep zijn gegaan. Dit is mooi en zal in de toekomst zeker zijn vruchten afwerpen. Hoe dan ook, dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Deze wedstrijd zal ik mij blijven herinneren”, aldus nog Marc Brys.

Over welke spelers het gaat, wilden ze bij OHL niet bekendmaken. De oorzaak van de voedselvergiftiging wordt nog onderzocht. Of de besmette spelers helemaal fit geraken voor de uitmatch van zaterdag in Sint-Truiden, is nog niet duidelijk.

