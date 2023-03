Mathieu Maertens en OHL gaan onderuit tegen Anderlecht: “PO 2 is nog mogelijk”

“Dat is zo”, zei Maertens. “Ik voelde het al meteen als ik op het veld kwam. Het tempo lag hoog, de intensiteit was groot. Ik ben natuurlijk blij dat ik nog eens een gedeelte van een match kon spelen. Alleen jammer dat we niet wonnen, want er zijn nog maar vier matchen meer te gaan in de competitie, als we de play-offs halen komen er daar nog zes bij. Ik zou het doodjammer vinden als het seizoen half april al stopt voor ons.”

“Of we alsnog play-off 2 kunnen halen? Wij hebben voldoende kwaliteit in onze groep om de ambitie te koesteren onze resterende vier matchen te winnen. Als het geluk ons wat wil toelachen, lukt het ons misschien nog wel. Maar dan zullen we efficiënter moeten zijn dan vandaag. In de eerste helft was Anderlecht de dominantere ploeg, en jammer dat we met die penalty achter kwamen. In de tweede helft dwongen wij voldoende kansen af om gelijk te komen, en als we 1-1 maken zie ik er ons nog over gaan. Maar ja, als je niet scoort, kan je ook niet winnen. Anderlecht zit in een goede flow, dan zit het al eens mee. Maar wij lieten het echt wel liggen. En bovendien speelde hun doelman Bart Verbruggen ook een heel sterke partij.”