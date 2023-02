Mathieu Maertens en OHL blijven supergemotiveerd: “Iedereen is ervan overtuigd dat we play-off 2 nog kunnen halen”

voetbal jupiler pro leagueVrijdagavond ontvangt OHL Cercle Brugge, één van de drie ploegen die de Leuvenaars nog voorbij moeten om in de top acht en dus in play-off 2 te geraken. Mathieu Maertens (27), sinds 8 januari out met een zware voetblessure, is ervan overtuigd dat OHL de nacompetitie nog kan halen.

Maertens zal nog zo’n maand moeten revalideren van de voetblessure die hij tegen Kortrijk opliep. In het beste geval zal hij nog hooguit vijf wedstrijden in de reguliere competitie kunnen afwerken. “Ik hoop dus dat mijn ploegmaats play-off 2 halen, dat zijn dan toch nog zes extra matchen”, zegt hij.

“Ook nu ik out ben, wil ik meewerken om de ploeg weer in een positieve flow te krijgen. Ik revalideer voor een stuk in het Sportkot en het zwembad van SportOase, maar ik tracht dat ook zo dikwijls mogelijk in het trainingscentrum in Oud-Heverlee te doen. En daar dan ook tussen mijn ploegmaats te vertoeven.”

Iedereen supergemotiveerd

Na de recente twee op twaalf is OHL teruggevallen naar de elfde plaats. “En toch is iedereen ervan overtuigd dat we de play-offs nog kunnen halen”, zegt Maertens. “Oké, we verloren punten tegen staartploegen, vorige zaterdag nog bij hekkensluiter Seraing. Maar daar en ook in vorige wedstrijden hadden wij een rist meer punten moeten pakken.”

“Wij staan nu vier punten achter de achtste, Sint-Truiden. En er zijn nog tien wedstrijden te gaan, dus dertig punten te verdienen. Maar het moet nu wel gaan gebeuren. Cercle is een rechtstreekse concurrent voor play-off 2. Als we hen kloppen, ziet het er al een stuk beter uit. Nadien volgen met Antwerp en AA Gent wel twee ploegen met play-off 1-ambities. Maar net tegen betere teams kunnen wij altijd een beetje méér. Onze spelersgroep is kwalitatief goed genoeg voor de top acht. En, belangrijk ook, iedereen in de groep is nog altijd supergemotiveerd en wil er het beste van maken.”

“Deze week was er een ontmoeting met de supporters. Heel constructief en open, zij zegden wat op hun maag ligt en wat ze van ons verwachten”, zegt coach Marc Brys. “Wij hebben gedroomde fans, de band met de spelers is en blijft goed. Wij moeten hen iets in return geven. Zo goed mogelijk blijven voetballen, en daar een aantal pigmenten aan toevoegen die ons aan de nodige punten helpen. Hopelijk lukt dat tegen Cercle.”

