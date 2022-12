Mathieu Maertens en OHL blijven positief: “We zijn echt niet kansloos bij Club Brugge”

Tegen Kortrijk, de voorlaatste in 1A, liep OHL de kwalificatie voor de kwartfinales van de beker mis. Vooral omdat de Leuvenaars in de eerste helft een aantal mogelijkheden onbenut lieten. Ref Vergoote was na afloop de gebeten hond omdat hij bij een 0-1-stand Mendyl na een stevige tackle rood gaf. “Even voordien bestrafte de ref een zware overtreding op Tamari niet, mogelijk uit frustratie pakte Hamza Mendyl uit met die felle tackle”, zegt Maertens. “Hij had wel de bal, maar kreeg toch rood. En er was geen VAR om dat eventueel te herzien.”

Maar goed dat er bij OHL ook in eigen boezem gekeken werd. Coach Mark Brys, Mathieu Maertens en Mario Gonzalez wezen op een aantal gemiste kansen. Gonzalez zelf, Tamari en Patris hadden moeten scoren en bij andere doelrijpe fases kwam de laatste voorzet er niet uit. Zodat de bezoekende doelman niet één moeilijke bal moest pareren. Brys had het ook over de belangrijke eerste tegengoal. “We stonden met acht te verdedigen tegen vier van Kortrijk, en toch lieten wij ons vangen.”

“Bijzonder sneu is dat ik enkele seconden voordien zelf een goede kans miste”, zegt Mario Gonzalez, die in de blessuretijd de eerreder binnenlegde. Zijn dertiende goal voor OHL in twaalf wedstrijden. “Scoren bij een 0-3-achterstand, daar ben je niks mee. Ik had er 1-0 moeten van maken, dat was pas een belangrijke goal geweest”, aldus de Spanjaard.

Scrhrijvers lichtpunt

Mathieu Maertens denkt dat OHL, ondanks de bittere bekerpil, de positieve draad van de laatste twee wedstrijden voor de WK-onderbreking – tweemaal een 5-0-zege – weer vlug kan oppakken. “Tegen Kortrijk bewezen wij in de eerste helft dat wij en goed en enthousiast kunnen voetballen én kansen kunnen afdwingen. Als wij ons efficiënter tonen dan tegen Kortrijk, zit er maandag in Brugge wel iets in voor ons.”

Een lichtpunt dinsdag was de degelijke invalbeurt van Siebe Schrijvers. Bijna acht maanden nadat hij zijn achillespees scheurde, is hij weer inzetbaar. Al moet hij uiteraard nog heel wat matchritme opdoen.

