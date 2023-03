Mathieu Demeulenaere (SK Roeselare-Daisel): “We waren zo dicht bij een stuntzege”

Net geen stuntzege

“Tegen topper Voorde-Appelterre kwamen dan ook zonder al te veel stress aan de aftrap. We wisten vooraf dat het een bijzonder lastige match zou worden. In de eerste helft hadden we het knap lastig en keken we aan de rust dan ook tegen een 0-1-achterstand aan. Na de herneming hadden we geen schrik om te voetballen en speelden we een beresterke tweede helft. Met twee mooie goals kwamen we zelfs op een 2-1-voorsprong. We waren zo dicht bij een stuntzege want de 2-2-gelijkmaker viel pas in de slotminuut. We hadden maar al te graag eens een stuntoverwinning geboekt zodat we na het laatste fluitsignaal met een dubbel gevoel opgezadeld zaten. Enerzijds fier met onze schitterende prestatie maar anderzijds ontgoocheld omdat die tweede tegentreffer zo laat nog tegen de netten ging.”