Mathieu Coucke en Kortrijk Spurs kunnen reguliere competitie als leider afsluiten: “Top twee is al heel mooi”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEIn Top Division One wordt dit weekend de laatste ‘speeldag’ afgewerkt. Op het programma staan nog twee inhaalwedstrijden. Leiders Kortrijk Spurs en Hubo Limburg United Two komen allebei in actie. Om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten moét Kortrijk Spurs zeker winnen, maar is het ook afhankelijk van het resultaat van Hubo Limburg United Two (de Limburgers staan positief tegenover Kortrijk in de onderlinge duels, red.) . En het grote werk moet dan nog beginnen in de play-offs.

Kortrijk Spurs maakt voor de slotmatch in de reguliere competitie vrijdagavond de verplaatsing naar Gembo Borgerhout. “Bij het begin van de competitie verloren we in eigen huis tegen de Antwerpenaars (85-86, red.)”, herinnert Mathieu Coucke zich nog. “Soit, we moeten gewoon voor de overwinning gaan, voor minder spelen we dit seizoen niet.”

Winnen is echter niet genoeg om de leidersplaats te kunnen claimen. “Alles hangt af van het resultaat van Limburg (dat zaterdag de verplaatsing maakt naar Melsele-Beveren, red.), maar daar zijn we eigenlijk niet echt mee bezig. We proberen gewoon fit de play-offs aan te vatten en een mooie reeks neer te zetten”, klinkt het. “We eindigen sowieso in de top twee, wat op zich ook wel mooi is. Waren we een heel seizoen gespaard gebleven van blessures, dan hadden we het nog veel beter gedaan. Al geldt dat wellicht ook voor andere ploegen.”

Wie de eerste tegenstander van Kortrijk zal worden in de play-offs is nog niet duidelijk, al is er wel veel kans dat het Basket SKT Ieper zal zijn. “Voor de play-offs interesseert het ons niet echt wie we treffen”, reageert Coucke. “Natuurlijk ben je er wel mee bezig, maar we moeten gewoon uitgaan van de eigen sterkte. Mochten we Ieper treffen, dan zou het wel een mooie affiche zijn. Kijken naar onszelf en niemand onderschatten is de boodschap.”

Versterking

Kortrijk Spurs is ook al volop bezig met de ploeg voor volgend seizoen. Zo werden deze week de 18-jarigen Augustin Rausin en Sean Pouedet aangetrokken. Rausin speelde de voorbije twee seizoenen voor de Waalse topsportschool terwijl Pouedet met een dubbele licentie voor Bavi Vilvoorde in Top Division Two en bij Phoenix Brussels in de BNXT League speelde.

Top Division One: Gembo Borgerhout – Kortrijk Spurs: vrijdag 6 mei om 21 uur