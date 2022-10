Mathieu Boelens (FCE Meetjesland) voor de derby tegen FC Lembeke: “Kampioen spelen in de rechterkolom is het doel”

“Die eerste zege voelde zalig aan. Met 2 op 12 mocht je wel spreken van een matige start en je mag gerust stellen dat we naar een driepunter snakten. Het pleit dan ook voor ons dat we na de 0-1-achterstand stevig van ons afbeten en finaal een duidelijke 4-2 op het scorebord kregen. Wat mij betreft zij er dit jaar twee toppers: FC Destelbergen en FC Latem. Die zijn moeilijk te kloppen. Maar bij al de andere ploegen is de vorm van de dag en de wil om te winnen vaak het meest bepalend of je wint of verliest. Die zege zorgde ervoor dat we een bonus bouwden op enkele ploegen onderin. Maar om daar echt weg te raken moeten we tegen Lembeke wel winnen. De ambitie om kampioen te worden van de rechterkolom blijft overeind. Het mag zelfs iets meer zijn wat mij betreft.”

De Vuser

Aan coach Cédric De Vuser om voor een goed ‘game plan’ te zorgen. Meetjesland heeft trouwens een boontje voor jonge trainers, want met Jens De Decker had het eerder al een jonge coach. Boelens heeft wel een goed gevoel bij de T1 van zijn ploeg. “Cédric kent het spelletje wel. Hij is een rustige trainer, zeker geen tafelspringer of brulboei. Loopt ook niet zo graag in de kijker. Ik ben benieuw hoe we het gaan aanpakken tegen FC Lembeke.”

110 procent

FC Lembeke telt net als Meetjesland vijf punten. Boelens verwacht dat Meetjesland een geprikkelde tegenstander mag verwachten. “We staan sowieso voor een moeilijke opdracht. Vijf op vijftien is te weinig voor een ploeg met ambitie zoals FC Lembeke. Ze zullen op scherp staan en met een pion als Steven De Clerck in de ploeg hebben ze iemand die de ploeg op sleeptouw kan nemen. En met spitsen als Mattice Dossche en Michiel Van Lerbeirghe gun je hen best niet te veel kansen. Wij moeten het vooral van het collectief hebben, een echte leider hebben we niet in de ploeg. Ik stuur mijn verdediging wel, maar dat blijft het bij. Op het middenveld is Milan Verhoeven wel een ‘bijterke’, maar hij is voorlopig nog niet inzetbaar. Offensief hebben we met Muhamet Rushiti wel een spits die zijn doelpuntjes zal meepikken. Lembeke is favoriet morgenavond (zaterdag), maar als we het niveau halen van vorige week zit een driepunter er zeker in.”