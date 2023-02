Mathias Wyngaert (RC Gent) na 2-3-nederlaag tegen SC Dikkelvenne: “Punt verdiend op basis van onze tweede helft”

Voetbal tweede nationale ARC Gent is er niet in geslaagd om voor de vijftiende keer op rij ongeslagen te blijven. Twee keer maakten de Ratjes een achterstand ongedaan, maar in het wedstrijdslot had Dennis Van Vaerenbergh het laatste woord. Doelman Mathias Wyngaert verving de aan de schouder geblesseerde Bryan Londot. Hij baalde na de 2-3-nederlaag.

“Op voorhand weet je dat je voor een moeilijke wedstrijd staat. Lars Cooman en Samuel Davies waren out en dan krijg je toch een ploeg aan de aftrap die wat ritme miste. Onze eerste helft was niet goed. Ondermaats zelfs. Niet één speler, maar alle spelers eigenlijk en op de 0-1-voorsprong van Dikkelvenne viel eigenlijk niks af te dingen. Het is ook pijnlijk als je al na één minuut tien seconden een doelpunt incasseert. We wisten bij de rust dat we iets goed te maken hadden.”

Strafschoppen

In de tweede helft konden de Ratjes twee keer een achterstand ongedaan maken. Wyngaert zag zijn ploeg na de rust een stuk beter voetballen. “Op basis van die tweede helft vind ik dat we wel een punt verdiend hadden. We zorgden voor evenwicht en waren zeker dreigend. Na een fout op Niels Enow kon Joran Triest vanop de stip voor de gelijkmaker zorgen. Tien minuten was alles te herdoen en keken we opnieuw tegen een achterstand aan. Maar na een duwfout in de zestien mocht Triest opnieuw een strafschop nemen. Misschien maakten we dan de fout om iets te gulzig te zijn en hoopten we te veel om alsnog de drie punten op zak te steken. Het was ook wel wat zuur omdat wij het gevoel hadden dat er aan het derde doelpunt van Dikkelvenne een duwfout vooraf ging.”

Top vijf

Wyngaert was ontgoocheld, maar blijft naar de ploegen boven Gent lonken. “Die sterke reeks bewijst toch wel dat we ons plaatsje in de subtop verdienen. Na die nederlaag tegen Dikkelvenne moet de ambitie zeker niet bijgestuurd worden. We gaan nog steeds voor de top vijf.”

RC Gent - SC Dikkelvenne 2-3

RC Gent: Wyngaert, Nfodjo, Van Renterghem, Mukuna-Trouet (76’ Kokhiya), Enow (68’ De Keulenaere), Triest, Leemans, Addo, Pieters, Volckaert (87’ Gomez), Yagan.

SC Dikkelvenne: Gabriel, Verheuge, De Schryver, Van Vaerenbergh, De Man (88’ Gordts), Seurynck, Sylla (75’ Constancia), Jasmin Mazouz (90’ De Smet), Nasredine Mazouz, Besliah, Desmet.

Doelpunten: 2’ De Man (0-1), 57’ Triest (1-1), 65’ Van Vaerenbergh (1-2), 70’ Triest (2-2), 87’ Van Vaerenbergh (2-3).

Geel: Sylla, De Man, Triest, De Smet. (DLK)

Lees ook: meer voetbal uit tweede nationale A